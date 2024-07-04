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Зеленський про саміт НАТО: Хочемо побачити щось схоже на запрошення до Альянсу

Зеленський розповів про очікування від саміту НАТО

Президент Володимир Зеленський розуміє, що Україна не отримає запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю Bloomberg.

Він зазначив, що Україна хоче отримати запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні. 

Але "ми знаємо, що ми його не отримаємо", сказав Зеленський.

"Ми хотіли б побачити щось схоже на запрошення. Це було б знаком того, що ніхто не боїться Путіна і всі впевнені в керівництві США", - додав президент.

Раніше The Telegraph повідомляло, що Україну не можуть взяти до НАТО через корумпованість в країні.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24318) НАТО (6531) членство в НАТО (1740)


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Топ коментарі
+25
З такою корупцією нам в союз Зімбабве та Сомалі.
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04.07.2024 06:18 Відповісти
+22
З тобою та твоєю зеленою пошестю Україну точно нікуди не візьмуть.
ЄС вже встановив строк у 10 років щодо вступу у спільноту.
Тобто коли ти вже або вийдеш на свободу з буцегарні, або зникнеш та про тебе забудуть навіть ті йолопи, котрі за тебе голосували
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04.07.2024 06:43 Відповісти
+18
Порівняв СЛОНА та МУХУ!
Зараз в Україні сама висока корупція у СВІТІ, за винятком Африки.
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04.07.2024 06:52 Відповісти
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З такою корупцією нам в союз Зімбабве та Сомалі.
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04.07.2024 06:18 Відповісти
скорее всего Зимбабве и Сомали побрезгуют
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04.07.2024 06:31 Відповісти
в зімбабве та сомалі більше прав у людей, нас пошлють на#уй
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04.07.2024 10:15 Відповісти
Да досить вам! У НАТО прийняли Албанiю, Румунiю та Болгарiю, такi собi "безкорупцiйнi" країни... Та й на Заходi, повiрте, не так усе чисто з цим... Не треба думати що Україна одна має корупуiю...
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04.07.2024 06:39 Відповісти
Порівняв СЛОНА та МУХУ!
Зараз в Україні сама висока корупція у СВІТІ, за винятком Африки.
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04.07.2024 06:52 Відповісти
Просто то ви це бачите, та не бачите що коїться в iнших мiсцях...
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04.07.2024 07:10 Відповісти
а що в інших країнах є золоті курячі яйця, золоті окопи, літні золоті куртки і золоті дрони?
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04.07.2024 07:33 Відповісти
Да ні. Такого, як в Україні, в Болгарії точно нема.

Корупція є всюди. Питання у її рівні та сприяннії їй на самому вищому рівні.
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04.07.2024 08:35 Відповісти
та що там в світі?! вище бери: в Україні - найвища корупція В ГАЛАКТИЦІ!!! і ніяк інакше!
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04.07.2024 11:16 Відповісти
А в цих країнах також так крадуть?
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04.07.2024 07:23 Відповісти
Справа не лише у корупції.. Як написав один Чесний Журналіст : Так палко хотіли бути європейською ******** цивілізованою державою - і так хутко стали північною кореєю. Не важливо, ким ми себе вважаємо. Не важливо, ким ми хочемо здаватися. Важливо - ким ми погодились бути у своїй (?) власній (?) державі..
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04.07.2024 10:51 Відповісти
Щось схоже на президента хоче щось побачити.
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04.07.2024 06:42 Відповісти
Воно за п'ять років так і не навчилось навіть просто бути схожим на Президента.
Краще б він спитав себе - а що я зробив для того, щоб Україну запросили до НАТО?
Відповідь тут очевидна - він робив все, щоб цього не сталося ніколи
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04.07.2024 10:15 Відповісти
З тобою та твоєю зеленою пошестю Україну точно нікуди не візьмуть.
ЄС вже встановив строк у 10 років щодо вступу у спільноту.
Тобто коли ти вже або вийдеш на свободу з буцегарні, або зникнеш та про тебе забудуть навіть ті йолопи, котрі за тебе голосували
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04.07.2024 06:43 Відповісти
Десять лет? За массовые убийства украинцев по предварительному сговору с кумиром путиным и в составе устойчивой организованной преступной группировки во главе с секретаршей? Да за убийство одного человека больше дают!
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04.07.2024 12:03 Відповісти
Читайте уважніше! "Десять років", про які я писав - це граничний термін вступу України до ЄС. І я нічого не писав про те, скільки йому належить сидіти у буцегарні - це повинен вирішити суд
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05.07.2024 11:26 Відповісти
Кожен день совковий кварталівський брєд. Ми знаєм що не отримуємо... Хотіли би щось схоже.... Знак ніхто не боїться... Мова ідіота. Цікаво де є зафіксовано документально що боягузтво або не боягузтво є критерієм членства в НАТО? У бубочкі в голові що ота ната це нова локація де повним повно колєй катлєт, буратін і в ресторанах сидять бухарі генерали. Нагороджують одне одного героями під галімий шансончик. Ха ха ха.
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04.07.2024 06:43 Відповісти
Можу тільки уявити собі безуглу з бубочкою на засіданні НАТО.
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04.07.2024 07:13 Відповісти
А ми б хотіли побачити хоч щось схоже на президента!
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04.07.2024 07:21 Відповісти
Вибачте, а можна просто президента, без схожого на нього?!
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04.07.2024 08:37 Відповісти
Можна і треба, але без виборів не вийде!
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04.07.2024 08:44 Відповісти
Тут вимушена з вами погодитись
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04.07.2024 09:09 Відповісти
І рученята крабом виставляє - давайте, беріть мене в нату. Вже 100 разів чітко сказали про вимоги до вступу, а воно триндить своє. Вава, давай, іди вже на***, **** ліквідатор України.
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04.07.2024 07:34 Відповісти
З мафією в НАТО не беруть.
https://x.com/VVV1927VVV/status/1805683908794548613?t=z-nuVn-jwyxvHRUQFXLUXA&s=19
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04.07.2024 07:39 Відповісти
Отой президент хоч би прочитав критерій вступу до організації. Там є пункт про відсутність територіальних претензій сусідів, а в нас війна, для чого постійно розказувати про вступ який нереальний в даній ситуації яка буде продовжуватися ще невідомо як довго.
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04.07.2024 07:51 Відповісти
а на фіга ото усьо читати свій мозочок напужувати? тут головне - увагу від себе, дєрмачка та опи відвернути. а на Україну тим """"" наплювати. тож і Залужного зняли, щоб, не дай Боже, рашку не образив та москалів не бив
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04.07.2024 10:56 Відповісти
а типу інших не взяли з порушенням всіх критеріїв?
хай скажуть прямо - ми сс*мося путіна і росію, тому вигрібайте якось без нас. І дякуємо, що ви нам надурняк відали яз, ракети і літаки. Було б справедливо їх хоча б вам повернути, але ми не хочемо вашої перемоги і розвалу росії. Це було б чесно
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04.07.2024 17:21 Відповісти
А які це інші, може конкретно?
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04.07.2024 20:32 Відповісти
турція з грецією наприклад. Не чули? буває...
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05.07.2024 00:00 Відповісти
Було мені тоді 17 років і все це совдепія смакувала але це все ж таки це не той приклад.
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05.07.2024 07:49 Відповісти
Хотеть не вредно. Вредно не хотеть.
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04.07.2024 08:38 Відповісти
Як все це сприймати вже не знаю і немаю внутрішніх сил на це😏
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04.07.2024 08:39 Відповісти
А ми б хотіли побачити на Банковій президента, а не щось схоже, та ще й неголене та в одній і тій самій майці 2 роки..
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04.07.2024 08:46 Відповісти
Національну державу, котрою керують чужинці, в НАТО не візьмуть. Бо ржач...
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04.07.2024 08:49 Відповісти
А на шашлики не хочеш?
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04.07.2024 08:49 Відповісти
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04.07.2024 08:50 Відповісти
НАТО прогнозированно соссыт.
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04.07.2024 09:20 Відповісти
А чого ж ти так переймаєшся, отим НАТО? В оманських договорняках НАТО не передбачене. Україна в НАТО для *уйла наче червона шмата для бугая.
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04.07.2024 09:22 Відповісти
зєлі вже прямо говорять, що із-за корупції, яку ти та єрмак з ОП розвів, ми не візьмемо Україну в НАТО. а він ніби не чує та белькоче якусь маячню.
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04.07.2024 09:29 Відповісти
Прострочений брехав, бреше та буде брехати!
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04.07.2024 09:32 Відповісти
"Запрошення до Альянсу"? А не красти ти не пробував, буратінка? А твої численні друзі у владних структурах?
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04.07.2024 09:33 Відповісти
"Щось схоже" на запрошення до Альянсу (як, доречі і до ЄС...) - то велика ПУЦКА, яку тобі, обдолбаному нікчемі з Банкової виставили і показують уже кілька років. А ти їздиш туди на гастролі і екскурсії і посмоктуєш... Кайф?
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04.07.2024 09:42 Відповісти
коли приймали в нато Албанiю, Румунiю та Болгарiю керівники нато були більш хоробрі та рішучі а корупція там де є бідність і непрацює суд
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04.07.2024 10:18 Відповісти
і закликати не красти це то саме що закликати курця не курити
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04.07.2024 10:20 Відповісти
Та скільки ще українців будуть цією "морковкою" про НАТО годувати?
Те . що тут наробили за останні кілька рлків готували перед тим кілька десятків років, а люди ще продовжують вірити, що хтось з цих так званих західних партнерів щось бажає для нас доброг♧◆◇♣
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04.07.2024 10:23 Відповісти
а це щоб до зєлі претензій не було - бо вони з дєрмачком в шоколаді хочуть залишатися
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04.07.2024 10:52 Відповісти
Дежавю ? Він вже на минулому саміті вступав.
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04.07.2024 10:23 Відповісти
А як же: я нє хажу в гості, куда мєня нє завут?
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04.07.2024 10:28 Відповісти
Тому шо воно таке - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ

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04.07.2024 10:42 Відповісти
Байден пачему ми нє в НАТО, розвело в країні зелайно і тявкає що у воду перднув
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04.07.2024 10:32 Відповісти
та ясно - НАТО в усьому винні!!! вони, с""ки, укріплень не побудували ні на харківщині, ні на донеччині, на на півдні!!! аеродроми наші не захистили на третьому році війни, ні оборонного комплексу нам не побудували!!! ото сволота західна!
а тепер зєля об'єднається з рашкою і будуть разом в екстазі нато брудом і жовчю поливати
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04.07.2024 10:50 Відповісти
Це прострочений з 21 травня, киває на саміті НАТО, про Часів Чр??
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04.07.2024 11:23 Відповісти
Хоче "щось схоже з НАТО": квартал на погорілому театрі.
Йому ж сказали "гони єрмака від себе",так ні-"я з ним прийшов,я з ним піду".
Тобто,прийшов з ним з фсб,з ним туди і піде-так само "щось схоже".
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04.07.2024 11:31 Відповісти
Главное не отчаивайтесь и продолжайте бороться с коррупцией!
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04.07.2024 11:39 Відповісти
Красти меньше треба. А так весь бюджет НАТО на єрмака піде.
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04.07.2024 11:52 Відповісти
Турция победила коррупцию и ей сразу приняли в НАТО и вы сможете!
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04.07.2024 11:59 Відповісти
Вєнька коли ти перестанеш курити і нюхати?
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04.07.2024 12:42 Відповісти
Заяву про те, що не приймуть, бо в Україні корупція, Зелі не донесли?
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04.07.2024 13:00 Відповісти
є дебіли які в цю заяву повірили? що не беруть саме через це? 😂
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04.07.2024 17:22 Відповісти
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04.07.2024 13:17 Відповісти
"Мирний" план кремля який просуває Єрмак -
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04.07.2024 13:24 Відповісти
НАТО жаждет наконец увидеть Ермака в семье руководителей НАТО.
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04.07.2024 13:50 Відповісти
"Ну возьми меня!" Елена Воробей
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04.07.2024 14:22 Відповісти
Коррупція найвищого горунка за Зеленським і Трампом.Прояви їхньої корупції схожі.У Зеленського вона проявляється за допомогою ВР через *моно білшість*,у Трампа через приватизацію партії республіканців.І це значно гірші ніж матеріальна корупція.У демократичних країнах теж є корупція(матеріальна),але там є державні інститути для боротьби з нею.В україні для роста політичної корупції таких інститутів нема,а слуги народу за вимогою Президента руйнують старе і узаконюють підконтрольну корупцію лише для нього,ОП і *слуг народу* через політичні інструменти.
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04.07.2024 14:34 Відповісти
Вибачте! за описку - україна з великої літери Україна.
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04.07.2024 14:39 Відповісти
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04.07.2024 14:41 Відповісти
Поки ЗЕдрот зі своєю кремлівською кротівнею і квітучою корупцією при владі нам дадуть тільки біля сраки НАТО понюхати і ніякого запрошення не світить.
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04.07.2024 16:01 Відповісти
 
 