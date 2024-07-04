Зеленський про саміт НАТО: Хочемо побачити щось схоже на запрошення до Альянсу

Президент Володимир Зеленський розуміє, що Україна не отримає запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю Bloomberg.

Він зазначив, що Україна хоче отримати запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні.

Але "ми знаємо, що ми його не отримаємо", сказав Зеленський.

"Ми хотіли б побачити щось схоже на запрошення. Це було б знаком того, що ніхто не боїться Путіна і всі впевнені в керівництві США", - додав президент.

Раніше The Telegraph повідомляло, що Україну не можуть взяти до НАТО через корумпованість в країні.

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