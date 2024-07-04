Зеленський про саміт НАТО: Хочемо побачити щось схоже на запрошення до Альянсу
Президент Володимир Зеленський розуміє, що Україна не отримає запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю Bloomberg.
Він зазначив, що Україна хоче отримати запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні.
Але "ми знаємо, що ми його не отримаємо", сказав Зеленський.
"Ми хотіли б побачити щось схоже на запрошення. Це було б знаком того, що ніхто не боїться Путіна і всі впевнені в керівництві США", - додав президент.
Раніше The Telegraph повідомляло, що Україну не можуть взяти до НАТО через корумпованість в країні.
Топ коментарі
+25 krot_lub
показати весь коментар04.07.2024 06:18 Відповісти Посилання
+22 Roine S
показати весь коментар04.07.2024 06:43 Відповісти Посилання
+18 Small Jerboa
показати весь коментар04.07.2024 06:52 Відповісти Посилання
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Зараз в Україні сама висока корупція у СВІТІ, за винятком Африки.
Корупція є всюди. Питання у її рівні та сприяннії їй на самому вищому рівні.
Краще б він спитав себе - а що я зробив для того, щоб Україну запросили до НАТО?
Відповідь тут очевидна - він робив все, щоб цього не сталося ніколи
ЄС вже встановив строк у 10 років щодо вступу у спільноту.
Тобто коли ти вже або вийдеш на свободу з буцегарні, або зникнеш та про тебе забудуть навіть ті йолопи, котрі за тебе голосували
https://x.com/VVV1927VVV/status/1805683908794548613?t=z-nuVn-jwyxvHRUQFXLUXA&s=19
хай скажуть прямо - ми сс*мося путіна і росію, тому вигрібайте якось без нас. І дякуємо, що ви нам надурняк відали яз, ракети і літаки. Було б справедливо їх хоча б вам повернути, але ми не хочемо вашої перемоги і розвалу росії. Це було б чесно
Те . що тут наробили за останні кілька рлків готували перед тим кілька десятків років, а люди ще продовжують вірити, що хтось з цих так званих західних партнерів щось бажає для нас доброг♧◆◇♣
а тепер зєля об'єднається з рашкою і будуть разом в екстазі нато брудом і жовчю поливати
Йому ж сказали "гони єрмака від себе",так ні-"я з ним прийшов,я з ним піду".
Тобто,прийшов з ним з фсб,з ним туди і піде-так само "щось схоже".