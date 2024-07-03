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Україну не можуть взяти до НАТО через корумпованість в країні, - The Telegraph

Чому Україну не беруть до НАТО

На саміті НАТО у Вашингтоні Україні скажуть, що вона занадто корумпована, щоб вступити до Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Telegraph із посиланням на джерела.

Альянс вимагатиме від Києва "додаткових кроків" до того, як переговори про членство просунуться, сказав високопоставлений чиновник Держдепу США.

Позицію буде викладено в письмовій формі в комюніке НАТО, яке буде підписано на саміті Альянсу у Вашингтоні.

"Оскільки вони продовжують проводити ці реформи, ми хочемо похвалити їх, ми хочемо поговорити про додаткові кроки, які необхідно зробити, особливо у сфері боротьби з корупцією. Це пріоритет для багатьох з нас за столом", - сказав співрозмовник.

Читайте: Україну чекають добрі новини щодо систем ППО на саміті НАТО, - Reuters

Автор: 

корупція (4702) НАТО (6531) членство в НАТО (1740)


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Топ коментарі
+64
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03.07.2024 10:41 Відповісти
+55
Підираси зелені.
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03.07.2024 10:33 Відповісти
+53
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03.07.2024 10:39 Відповісти
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Жоден указ ніякого преза не може обмежувати прокуратуру
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03.07.2024 22:13 Відповісти
Схоже ви читати не вмієте або держзлодій. "23 жовтня 2014 року президент України підписав закон, за яким нагляд за дотриманням і застосуванням законів вестиме не прокуратура, а профільні органи державної влади."
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03.07.2024 22:26 Відповісти
Схоже ви дурень. Чи провокатор (обирай сам)
Бо підписання закону прийнятого ВР, це не указ президента..
А ще посилання!! бо ваше формулювання "на власних словах" не зрозуміле взагалі
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03.07.2024 22:48 Відповісти
Ви точно як кацап, читати не вмієте, знань ніяких, але образ маса. Читай https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text .
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03.07.2024 23:03 Відповісти
начотра двічі закинули закон "про прокуратуру,
як торочили про якийсь "указ президента" від 2014-го?!
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03.07.2024 23:30 Відповісти
На сковорідці як рибка крутишся, брехати важко, дурчком прикидаєшся, остаточний підпис за Президентом завжди, міг і не підписувати, нема чого провину перекладати!
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/10/23/7041663/
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04.07.2024 09:07 Відповісти
А якщо може мали на увазі передачу певних функцій до ДБР та НЗК? То для початку розберіться про що це і для чого
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03.07.2024 22:51 Відповісти
У Законі немає передання функцій, є перелік, у якому функції урізані, ви або нічого не знаєте про Закони, або належите до злодіїв, яким Закони невигідні. Вивчай матчастину. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text
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03.07.2024 23:06 Відповісти
про куратуру нема.. там прибрали..
Є закони про ДБР та НЗК!!!
Що зовсім ку-ку?!
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03.07.2024 23:32 Відповісти
Ну сам визнав, що Прокуратуру позбавили повноважень. Уже прогрес.
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04.07.2024 09:08 Відповісти
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03.07.2024 20:26 Відповісти
Щоб врятувати країну, потрібно організувати під ОП демонстрацію з плакатами "Ми хочем у НАТО", щоб у Вашингтоні побачили і зробили висновки, хто в Україні не хоче в НАТО. Хоча нам і так зрозуміло про кого йдеться... НАТО - це контроль корумпованої нашої влади.
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03.07.2024 21:28 Відповісти
В Україні реально нікому притягнути за корупцію, поліція сама по горло в корупції, Прокуратура не має повноважень, до суду громадянину йти з позовом проти корупції в офісі Президента, навіть писати це смішно. Єдиний перевірений і можливий варіант - Майдан, але злодії насолоджуються розумністю українців, які розуміють, що під час війни Майдан це нерозумно. Тільки злодійство користується війною як захисною стіною проти свого народу. Кошмар коли все це бачиш перед собою.
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03.07.2024 21:46 Відповісти
Чого ви всі так схвильовані? Якийсь хреновий таблоїд щось написав, а всі бігають, як отруєні миші. А що це за газета? Кілька цитат: «У липні 2014 року газету Daily Telegraph розкритикували за посилання на її веб-сайті на прокремлівські статті, надані фінансованим державою російським виданням, які применшували будь-яку причетність Росії до збиття рейсу 17 Малайзійських авіаліній. Посилання Такі з'явилися на сайті газети."
«З 2014 року газета отримувала 900 000 фунтів стерлінгів на рік за висвітлення Russia Beyond the Headlines, видання, спонсором якого є «Російська газета», офіційна газета російського уряду». Є ще якісь питання?
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04.07.2024 00:17 Відповісти
лицемірні ссикливі тварюки
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04.07.2024 00:20 Відповісти
Відомо, що в НАТО приймають країни, які мають визначені кордони контрольовані власними силами, і не не ведуть бойових дій в даний час. Це практична справа - Альянс захищає конкретні кордони і відповідає на агресію. Корупція тут ні при чому.
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04.07.2024 00:27 Відповісти
Дерьмак ,Татаров и вся зелёная срань это основное препятствие для вступления в НАТО и в ЕС
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04.07.2024 01:26 Відповісти
Зєлю геть. Вибори
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04.07.2024 04:45 Відповісти
Наконец-то гоните этого Хренмака и его ОП-а на нары.
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04.07.2024 04:53 Відповісти
из-за одного дерьмачины мы все можем оказаться в дерьме.
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04.07.2024 07:59 Відповісти
БУДЬТЕ ВЫ ПРОКЛЯТЫ !!!
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04.07.2024 08:51 Відповісти
Зараз зебили будут розповідати яка погана америка і Байден🤬
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04.07.2024 08:59 Відповісти
25.06.2024. Міноборони закупило для ЗСУ пластикових фляг втричі дорожче за ринкові ціни - ЗМІ
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04.07.2024 09:00 Відповісти
Прострочений брехав, бреше та буде брехати!
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04.07.2024 09:33 Відповісти
Украину не могут взять в НАТО из-за коррумпированности в стране

а при чём здесь Зеленский? это всё Порошенко виноват
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04.07.2024 09:36 Відповісти
Важко заперечувати наявність корупції в Україні. Але заради справедливості варто відзначити, що про корупцію в Україні волають також і ті, у кого самих пір'ячко на писку.
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04.07.2024 10:10 Відповісти
Наші захисники на фронті всіх рашистів які воюють проти України називають під@рами, а весь народ України, тих, хто окупував жОПу теж називають під@расами! В чому різниця? Ні в чому і одні і другі під@раси намагаються знищити Україну...
Слава ЗСУ!
Смерть нашим клятим ворогам!
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04.07.2024 10:11 Відповісти
Може все ж таки ні. Бо якшо скажеш шо такі так, то цензор може і заблокувати. Шо коїться в країні - шось страшне і кольор такий - салатний.
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04.07.2024 10:39 Відповісти
Лише хіба корупція...???? А Права та Свободи, а Конституція ( об яку витерли ноги ). А вбивати своїх громадян у ТИСІ ( то НАТО )))
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04.07.2024 10:59 Відповісти
Всіх тих зрадників совкових диверсантів потрібно пересадити за злочини, які вони вчинили проти ЗСУ і України за здачу українських територій окупанту, вбивства десятків тисяч особового складу ЗСУ за різноманітними схемами зради й саботажу на фронті такими як:

заміною на передовій високоефективних боєздатних бригад, які надійно тримали оборону на місцевості роками, на небоєздатні з'єднання з відсутністю належної підготовки в особового складу, відсутністю озброєння для успішного протистояння ворогу, ефективного організаційного керівництва у таких з'єднаннях, попередньо необізнаних з бойовою оперативною обстановкою, яких закидають обороняти незнайому місцевість з метою їхнього знищення та швидкого захоплення ворогом української території;

знищенням ("стиранням") під нуль високобоєздатних бригад ЗСУ повною відсутністю ротацій, підкріплень у бою поки їх особовий склад не буде знищений ворогом через виснаження, перевтому, закінчення чи несвоєчасне поповнення ***********, а тих хто відмовився виконувати злочинний наказ тримати позиції в завідомо програшних бойових умовах з невідворотним провалом та знищення ворогом - оголошення дизертирами та відкриття проти них кримінальних проваджень з драконівськими строками ув'язнень;

руйнуванням організаційної структури бойових з'єднань ЗСУ і перетворення їх на неефективну у бою т.з. збірну солянку чи колгосп ненавчених, переважно без належного озброєння, незнайомих й нескоординованих між собою людей;

множенням незабезпечених професійним боєздатним особовим складом та належним озброєнням нових бригад замість відновлення, розширення й масштабування найбільш боєздатних й високоефективних уже існуючих у складі ЗСУ бригад;

організаційне штучне ускладнення для командування на передовій у його можливостях успішного й ефективного управління боєм через наперед сплановану надмірну забюрократизованість процесу ведення бойових дій з метою надання переваг ворогу на фронті й швидкого захоплення ним українських територій, тощо.
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04.07.2024 22:50 Відповісти
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