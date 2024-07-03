Україну не можуть взяти до НАТО через корумпованість в країні, - The Telegraph
На саміті НАТО у Вашингтоні Україні скажуть, що вона занадто корумпована, щоб вступити до Альянсу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Telegraph із посиланням на джерела.
Альянс вимагатиме від Києва "додаткових кроків" до того, як переговори про членство просунуться, сказав високопоставлений чиновник Держдепу США.
Позицію буде викладено в письмовій формі в комюніке НАТО, яке буде підписано на саміті Альянсу у Вашингтоні.
"Оскільки вони продовжують проводити ці реформи, ми хочемо похвалити їх, ми хочемо поговорити про додаткові кроки, які необхідно зробити, особливо у сфері боротьби з корупцією. Це пріоритет для багатьох з нас за столом", - сказав співрозмовник.
Топ коментарі
+64 Прощай немытая раССея
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+55 olko11 olko
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Бо підписання закону прийнятого ВР, це не указ президента..
А ще посилання!! бо ваше формулювання "на власних словах" не зрозуміле взагалі
як торочили про якийсь "указ президента" від 2014-го?!
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/10/23/7041663/
Є закони про ДБР та НЗК!!!
Що зовсім ку-ку?!
«З 2014 року газета отримувала 900 000 фунтів стерлінгів на рік за висвітлення Russia Beyond the Headlines, видання, спонсором якого є «Російська газета», офіційна газета російського уряду». Є ще якісь питання?
а при чём здесь Зеленский? это всё Порошенко виноват
Слава ЗСУ!
Смерть нашим клятим ворогам!
заміною на передовій високоефективних боєздатних бригад, які надійно тримали оборону на місцевості роками, на небоєздатні з'єднання з відсутністю належної підготовки в особового складу, відсутністю озброєння для успішного протистояння ворогу, ефективного організаційного керівництва у таких з'єднаннях, попередньо необізнаних з бойовою оперативною обстановкою, яких закидають обороняти незнайому місцевість з метою їхнього знищення та швидкого захоплення ворогом української території;
знищенням ("стиранням") під нуль високобоєздатних бригад ЗСУ повною відсутністю ротацій, підкріплень у бою поки їх особовий склад не буде знищений ворогом через виснаження, перевтому, закінчення чи несвоєчасне поповнення ***********, а тих хто відмовився виконувати злочинний наказ тримати позиції в завідомо програшних бойових умовах з невідворотним провалом та знищення ворогом - оголошення дизертирами та відкриття проти них кримінальних проваджень з драконівськими строками ув'язнень;
руйнуванням організаційної структури бойових з'єднань ЗСУ і перетворення їх на неефективну у бою т.з. збірну солянку чи колгосп ненавчених, переважно без належного озброєння, незнайомих й нескоординованих між собою людей;
множенням незабезпечених професійним боєздатним особовим складом та належним озброєнням нових бригад замість відновлення, розширення й масштабування найбільш боєздатних й високоефективних уже існуючих у складі ЗСУ бригад;
організаційне штучне ускладнення для командування на передовій у його можливостях успішного й ефективного управління боєм через наперед сплановану надмірну забюрократизованість процесу ведення бойових дій з метою надання переваг ворогу на фронті й швидкого захоплення ним українських територій, тощо.