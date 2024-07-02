Україну чекають добрі новини щодо систем ППО на саміті НАТО, - Reuters

На саміті НАТО Україну чекають хороші новини щодо постачання додаткових систем протиповітряної оборони.

Про це пише видання Reuters з посиланням на високопоставленого представника Держдепартаменту США, передає Цензор.НЕТ.

Він стверджує, що США планують зробити на саміті декілька заяв стосовно протиповітряної оборони для України.

"Ви чули, що українці прагнуть отримати додаткові Patriot або аналогічні системи. І я думаю, у нас є для них додаткові гарні новини на цьому фронті", - сказав представник Держдепу.

Водночас він не повідомив жодних подробиць.

"Ми сподіваємося, що зможемо встигнути до саміту та зробити деякі нові оголошення щодо протиповітряної оборони", – додав він.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати працюють над посиленням ППО України. Ймовірно, це станеться ще до саміту НАТО.

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