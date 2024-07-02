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Новини
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Україну чекають добрі новини щодо систем ППО на саміті НАТО, - Reuters

На саміті НАТО будуть хороші новини щодо посилення ППО

На саміті НАТО Україну чекають хороші новини щодо постачання додаткових систем протиповітряної оборони.

Про це пише видання Reuters з посиланням на високопоставленого представника Держдепартаменту США, передає Цензор.НЕТ.

Він стверджує, що США планують зробити на саміті декілька заяв стосовно протиповітряної оборони для України.

"Ви чули, що українці прагнуть отримати додаткові Patriot або аналогічні системи. І я думаю, у нас є для них додаткові гарні новини на цьому фронті", - сказав представник Держдепу.

Водночас він не повідомив жодних подробиць.

"Ми сподіваємося, що зможемо встигнути до саміту та зробити деякі нові оголошення щодо протиповітряної оборони", – додав він.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати працюють над посиленням ППО України. Ймовірно, це станеться ще до саміту НАТО.

Читайте: Над Запорізькою областю ворожий розвіддрон, працює ППО, - Повітряні сили

Автор: 

НАТО (6531) ППО (3270) саміт (787)


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Це звичайно добре але ЗСУ мають отримати дозвіл бити всією західною зброєю по всій території рашистскава рєйха...
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02.07.2024 23:01 Відповісти
1/3 ппо нададуть? а Іспаніі яка не воювала з часів 1937 за комуняк вона потрібніша
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02.07.2024 23:05 Відповісти
скільки б Захід нам не помагав - все як в прірву. бо є внутрішні вороги, які при любому розкладі будуть намагатись продати Україну. дивина - зброї все більше, і поразок все більше, в середньому - кожен день по селу віддають.
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02.07.2024 23:12 Відповісти
Не віддають, а ху&ло захватуе…
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02.07.2024 23:35 Відповісти
Але захист України тривае. Тільки разом Україна може відбити цю навалу.

«Украіна рф не по зубам» (с) Валерія Новодворская.
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02.07.2024 23:39 Відповісти
Вір нам і буде тобі добре).
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03.07.2024 00:26 Відповісти
Це вже трохи раніше, ніж незабаром! Може і встигнуть)
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03.07.2024 03:56 Відповісти
Країна зруйнована. Повністю енергетика, оборонка, заводи, нафтопереробні підприємства, порти... фронт сиплеться. Це все зроблено спеціально по договорняку. ДО СРАКИ ТЕПЕР УЖЕ ЦЕ ППО, нічого уже захищати...
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03.07.2024 08:36 Відповісти
Занадто мало і занадто пізно. Це вже не врятує. Так довго варили ***** на повільному вогні, що зварили Україну.
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03.07.2024 14:21 Відповісти
 
 