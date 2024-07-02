Украину ждут хорошие новости относительно систем ПВО на саммите НАТО, - Reuters

На саммите НАТО Украину ждут хорошие новости о поставках дополнительных систем противовоздушной обороны.

Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента США, передает Цензор.НЕТ.

Он утверждает, что США планируют сделать на саммите несколько заявлений относительно противовоздушной обороны для Украины.

"Вы слышали, что украинцы стремятся получить дополнительные Patriot или аналогичные системы. И я думаю, у нас есть для них дополнительные хорошие новости на этом фронте", - сказал представитель Госдепа.

В то же время он не сообщил никаких подробностей.

"Мы надеемся, что сможем успеть до саммита и сделать некоторые новые объявления по противовоздушной обороне", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты работают над усилением ПВО Украины. Вероятно, это произойдет еще до саммита НАТО.

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