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Украину ждут хорошие новости относительно систем ПВО на саммите НАТО, - Reuters

На саміті НАТО будуть хороші новини щодо посилення ППО

На саммите НАТО Украину ждут хорошие новости о поставках дополнительных систем противовоздушной обороны.

Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента США, передает Цензор.НЕТ.

Он утверждает, что США планируют сделать на саммите несколько заявлений относительно противовоздушной обороны для Украины.

"Вы слышали, что украинцы стремятся получить дополнительные Patriot или аналогичные системы. И я думаю, у нас есть для них дополнительные хорошие новости на этом фронте", - сказал представитель Госдепа.

В то же время он не сообщил никаких подробностей.

"Мы надеемся, что сможем успеть до саммита и сделать некоторые новые объявления по противовоздушной обороне", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты работают над усилением ПВО Украины. Вероятно, это произойдет еще до саммита НАТО.

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Автор: 

НАТО (10057) ПВО (2824) саммит (1190)


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Це звичайно добре але ЗСУ мають отримати дозвіл бити всією західною зброєю по всій території рашистскава рєйха...
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02.07.2024 23:01 Ответить
1/3 ппо нададуть? а Іспаніі яка не воювала з часів 1937 за комуняк вона потрібніша
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02.07.2024 23:05 Ответить
скільки б Захід нам не помагав - все як в прірву. бо є внутрішні вороги, які при любому розкладі будуть намагатись продати Україну. дивина - зброї все більше, і поразок все більше, в середньому - кожен день по селу віддають.
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02.07.2024 23:12 Ответить
Не віддають, а ху&ло захватуе…
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02.07.2024 23:35 Ответить
Але захист України тривае. Тільки разом Україна може відбити цю навалу.

«Украіна рф не по зубам» (с) Валерія Новодворская.
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02.07.2024 23:39 Ответить
Вір нам і буде тобі добре).
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03.07.2024 00:26 Ответить
Це вже трохи раніше, ніж незабаром! Може і встигнуть)
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03.07.2024 03:56 Ответить
Країна зруйнована. Повністю енергетика, оборонка, заводи, нафтопереробні підприємства, порти... фронт сиплеться. Це все зроблено спеціально по договорняку. ДО СРАКИ ТЕПЕР УЖЕ ЦЕ ППО, нічого уже захищати...
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03.07.2024 08:36 Ответить
Занадто мало і занадто пізно. Це вже не врятує. Так довго варили ***** на повільному вогні, що зварили Україну.
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03.07.2024 14:21 Ответить
 
 