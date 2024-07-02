Над Запорожской областью вражеский разведдрон, работает ПВО, - Воздушные силы
Утром 2 июля 2024 года над Запорожской областью зафиксировано движение вражеского разведывательного дрона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Запорожская область - работа ПВО по разведывательному БпЛА", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что за прошедшие сутки под огнем врага находились 11 населенных пунктов в Запорожской области, ранены два человека.
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Kurt Wootz
@vinnicanin
В Миргород ворог знову продемонстрував показове знищення літаків ЗСУ. Добу ворожі безпілотники висіли над летовищем ,а потім прилетіла ворожа ракета . Тепер питання,: а чому ми досі не в НАТО? Всю техніку ЗСУ просто навмисно підставляють під удар ворога. Це ж просто ЗРАДА.