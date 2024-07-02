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Новости Война
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Над Запорожской областью вражеский разведдрон, работает ПВО, - Воздушные силы

Робота ППО на Запоріжжі

Утром 2 июля 2024 года над Запорожской областью зафиксировано движение вражеского разведывательного дрона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Запорожская область - работа ПВО по разведывательному БпЛА", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что за прошедшие сутки под огнем врага находились 11 населенных пунктов в Запорожской области, ранены два человека.

Автор: 

ПВО (2824) Запорожская область (3186) дроны (4079) Воздушные силы (2399)


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В мене питання: якщо бачать розвіддрон, то чому він ще літає? Чому розпіарили поставки зенітних установок з Німеччини та Британії, Італії та Португалії; екіпажі готовили по два місяці - де результат? Хлопці сидять на базах картоплю чистять і в караули ходять. А, ще гібони ставлять та траншеї копають.
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02.07.2024 08:39 Ответить
Потому что к уничтожению дронов надо привлекать частных подрядчиков. Бо толку не будет.
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02.07.2024 11:30 Ответить
Может это тот дрон, который вчера над Миргородом висел ? Игнат у себя на фейсбуке уверяет что не все так плохо, все зашибись, что самолетики целые, ну почти целые. Ему даже Безугла ответила - брехня !
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02.07.2024 11:36 Ответить


Kurt Wootz

@vinnicanin

В Миргород ворог знову продемонстрував показове знищення літаків ЗСУ. Добу ворожі безпілотники висіли над летовищем ,а потім прилетіла ворожа ракета . Тепер питання,: а чому ми досі не в НАТО? Всю техніку ЗСУ просто навмисно підставляють під удар ворога. Це ж просто ЗРАДА.
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02.07.2024 11:30 Ответить
https://t.me/censor_net/52921?single Окупанти показали наслідки удару "Іскандерами-М" з касетною бойовою частиною по аеродрому в Миргороді Рашисти заявляють, що було знищено два Су-27, ще чотири пошкоджено. Повідомляють, що перед цим в Полтавській області над аеродромом кружляв ворожий безпілотник, який навів ракети.
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02.07.2024 11:41 Ответить
 
 