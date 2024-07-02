Над Запорожской областью вражеский разведдрон, работает ПВО, - Воздушные силы

Утром 2 июля 2024 года над Запорожской областью зафиксировано движение вражеского разведывательного дрона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Запорожская область - работа ПВО по разведывательному БпЛА", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве и ряде регионов снова была тревога (обновлено)

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что за прошедшие сутки под огнем врага находились 11 населенных пунктов в Запорожской области, ранены два человека.