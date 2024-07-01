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Новости Война
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В Киеве и ряде регионов снова была тревога (обновлено)

Тривога 1 липня

1 июля 2024 года в Киеве и ряде регионов вторично за день объявляли воздушную тревогу. В 14.02 объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По состоянию на 13.57 актуальная карта тревог была такой:

повітряна тривога

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По данным Воздушных сил, была угроза применения баллистического вооружения с юга.

По состоянию на 14.05 актуальная карта тревог такова:

відбій тривоги

Автор: 

Воздушные силы (2399) воздушная тревога (805)


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Істерика Х**ла.
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01.07.2024 14:03 Ответить
Оце так новина😲Пролунала сирена в Києві,так вже тиждеть с перших шпальт не сходить.Пишіть вже як у Запоріжжі,Харкові,Дніпрі,Одесі та в багатьох інших містах і скільки раз вона вмикається
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01.07.2024 14:41 Ответить
Київ, ми з тобою! Тримайся!
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01.07.2024 15:04 Ответить
 
 