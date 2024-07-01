В Киеве и ряде регионов снова была тревога (обновлено)

1 июля 2024 года в Киеве и ряде регионов вторично за день объявляли воздушную тревогу. В 14.02 объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По состоянию на 13.57 актуальная карта тревог была такой:

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По данным Воздушных сил, была угроза применения баллистического вооружения с юга.

По состоянию на 14.05 актуальная карта тревог такова: