В Киеве и ряде регионов снова была тревога (обновлено)
1 июля 2024 года в Киеве и ряде регионов вторично за день объявляли воздушную тревогу. В 14.02 объявлен отбой угрозы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
По состоянию на 13.57 актуальная карта тревог была такой:
По данным Воздушных сил, была угроза применения баллистического вооружения с юга.
По состоянию на 14.05 актуальная карта тревог такова:
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Hulio
показать весь комментарий01.07.2024 14:03 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Константин Пушкарь #589899
показать весь комментарий01.07.2024 14:41 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Владимир Елисеев
показать весь комментарий01.07.2024 15:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль