В Киеве и ряде регионов объявляли тревогу, была ракетная угроза с севера (обновлено)

Днем 1 июля 2024 года в Киеве, Киевской области и в ряде регионов объявлена воздушная угроза. На данный момент в столичном регионе объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По состоянию на сейчас карта тревог была такой:

Также читайте: Оккупанты запустили "Шахеды" на юге Украины, - Воздушные силы

По данным Воздушных сил, есть ракетная опасность для северных областей, где объявлена воздушная тревога.

Актуальная карта тревога такова:

В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения с северо-востока.

Ракетная атака на Киев 30 июня 2024 года

Вчера Цензор.НЕТ информировал, что обломки сбитых российских ракет упали на территории Киевщины, есть пострадавшие.

Напомним, что сегодня, 30 июня, около 19:20 в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе ракетного удара с севера.

В Оболонском районе Киева зафиксировали падение обломков в результате российского ракетного удара. Поврежден многоэтажный дом. Известно о 5 пострадавших - у них острая реакция на стресс, одного человека госпитализировали.