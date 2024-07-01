У Києві та низці регіонів оголошували тривогу, була ракетна загроза з півночі (оновлено)

Вдень 1 липня 2024 року у Києві, на Київщині та в низці регіонів була повітряна тривога. Наразі у столичному регіоні оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 11.4 карта тривог була така:

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всій Україні була тривога через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

За даними Повітряних сил, є ракетна небезпека для північних областей, де оголошено повітряну тривогу.

Наразі актуальна карта тривога така:

Наразі є загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Ракетна атака на Київ 30 червня 2024 року

Вчора Цензор.НЕТ інформував, що уламки збитих російських ракет упали на території Київщини, є потерпілі.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 червня, близько 19:20 у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу ракетного удару з півночі.

В Оболонському районі Києва зафіксували падіння уламків внаслідок російського ракетного удару. Пошкоджено багатоповерховий будинок. Відомо про 5 постраждалих - у них гостра реакція на стрес, одну людину госпіталізували.