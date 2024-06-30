Уламки збитих російських ракет упали на території Київщини, є потерпілі

У неділю, 30 червня, рашисти намагалися атакувати ракетами Київську область. В області відпрацювали сили ППО, знищивши ворожі цілі.

Про це повідомив у Telegram начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. Зафіксовано падіння уламків на території одного з районів області.

"Є інформація про постраждалих та пошкодження будівель. На місця падінь уламків виїхали всі оперативні служби та швидкі", - розповів Кравченко.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 червня, близько 19:20 у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу ракетного удару з півночі.

В Оболонському районі Києва зафіксували падіння уламків внаслідок російського ракетного удару. Пошкоджено багатоповерховий будинок. Відомо про 5 постраждалих - у них гостра реакція на стрес, одну людину госпіталізували.

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