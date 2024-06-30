У Києві уламками ракети пошкоджено багатоповерхівку. Шестеро постраждалих, серед них - дитина (оновлено)

В Оболонському районі Києва зафіксували падіння уламків внаслідок російського ракетного удару. Пошкоджено багатоповерховий будинок.

Про це повідомили у КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі Києва. За попередніми даними, є пошкодження багатоповерхового житлового будинку", - повідомили у КМВА.

Там також додали, що на місце прямують підрозділи ДСНС.

Своєю чергою мер Києва Віталій Кличко написав у телеграм, що в Оболонському районі столиці уламки впали на житловий будинок.

"Загоряння на 8 та 9 поверхах. Всі екстрені служби на місці", - йдеться у дописі мера столиці.

"Звернень від потерпілих з будинку на Оболоні, куди влучили уламки, наразі немає. Медики чергують на місці", - повідомив згодом Кличко.

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О 20:26 стало відомо про двох постраждалих жінок - у них гостра реакція на стрес, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Двом постраждалим жінкам з будинку в Оболонському районі медики надають допомогу на місці. У них - гостра реакція на стрес", - йдеться у дописі мера міста.

Також він розповів, що будинок має часткову руйнацію балконів на двох поверхах. Є загроза руйнації балкона ще на одному з поверхів. Вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу в будинку.

Пізніше Кличко повідомив, що кількість постраждалих зросла до п'яти - у всіх гостра реакція на стрес, одну жінку госпіталізували.

"Наразі до медиків звернулися пʼятеро потерпілих. Всі - жінки, з гострою реакцією на стрес. Одну літню жінку госпіталізували, іншим надають допомогу на місці", - розповів мер Києва.

Посадовець також повідомив, що з будинку, у який влучили уламки ворожої ракети, евакуювали 10 мешканців

О 23:03 Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих зросла до шести. Серед них -11-річна дівчинка.

"За інформацією столичних медиків, у будинку на Оболоні, куди влучили уламки ракети, шестеро постраждалих: 4 жінки, дівчинка 11 років та один чоловік. Одну літню жінку госпіталізували. Всім іншим - надали допомогу на місці. Всі постраждалі - з гострою реакцією на стрес", - йдеться у дописі мера столиці.

Зазначимо, що близько 19:20 у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу ракетного удару з півночі.

О 19:52 повідомили про відбій повітряної тривоги.

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