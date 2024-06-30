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У Києві уламками ракети пошкоджено багатоповерхівку. Шестеро постраждалих, серед них - дитина (оновлено)

В Оболонському районі Києва зафіксували падіння уламків внаслідок російського ракетного удару. Пошкоджено багатоповерховий будинок. 

Про це повідомили у КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі Києва. За попередніми даними, є пошкодження багатоповерхового житлового будинку", - повідомили у КМВА.

Там також додали, що на місце прямують підрозділи ДСНС.

Своєю чергою мер Києва Віталій Кличко написав у телеграм, що в Оболонському районі столиці уламки впали на житловий будинок.

"Загоряння на 8 та 9 поверхах. Всі екстрені служби на місці", - йдеться у дописі мера столиці.

"Звернень від потерпілих з будинку на Оболоні, куди влучили уламки, наразі немає. Медики чергують на місці", - повідомив згодом Кличко. 

Доповнена інформація

О 20:26 стало відомо про двох постраждалих жінок - у них гостра реакція на стрес, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Двом постраждалим жінкам з будинку в Оболонському районі медики надають допомогу на місці. У них - гостра реакція на стрес", - йдеться у дописі мера міста.

Також він розповів, що будинок має часткову руйнацію балконів на двох поверхах. Є загроза руйнації балкона ще на одному з поверхів. Вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу в будинку. 

Пізніше Кличко повідомив, що кількість постраждалих зросла до п'яти - у всіх гостра реакція на стрес, одну жінку госпіталізували.

"Наразі до медиків звернулися пʼятеро потерпілих. Всі - жінки, з гострою реакцією на стрес. Одну літню жінку госпіталізували, іншим надають допомогу на місці", - розповів мер Києва.

Посадовець також повідомив, що з будинку, у який влучили уламки ворожої ракети, евакуювали 10 мешканців

О 23:03 Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих зросла до шести. Серед них -11-річна дівчинка. 

"За інформацією столичних медиків, у будинку на Оболоні, куди влучили уламки ракети, шестеро постраждалих: 4 жінки, дівчинка 11 років та один чоловік. Одну літню жінку госпіталізували. Всім іншим - надали допомогу на місці. Всі постраждалі - з гострою реакцією на стрес", - йдеться у дописі мера столиці. 

У Києві уламками ракети пошкоджено багатоповерхівку, - КМВА

Зазначимо, що близько 19:20 у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу ракетного удару з півночі.

О 19:52 повідомили про відбій повітряної тривоги. 

Читайте також: Ворог вкотре атакував Київ: ППО знищила усі "шахеди"

Автор: 

вибух (4509) Київ (19636) Кличко Віталій (3526)


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Топ коментарі
+19
Може вам ще дупу підтерти? Є купа тривожних додатків. Якісь дурні питання ставите...
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30.06.2024 20:41
+13
Ви ще пісюном своїм поміряйтеся! Яка тупість, притаманна тільки українцям, мінятися, кому гірше! Чи треба і Київ так само, щоб Вам легше стало???
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30.06.2024 20:26
+8
В ТГ каналах были предупреждения. Летела с Курской области, через Сумскую, Черниговскую и на Киев.
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30.06.2024 20:17
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Треба Вовачку на безчерговий термін? Президент на 5 років чі скільки треба?
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30.06.2024 20:38 Відповісти
впесту его треба в смысле в тюрьму - минимум на 5 лет ..
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30.06.2024 21:18 Відповісти
Утилізація русні в промислових масштабах. За Харків, за Дніпро, за Київ https://t.me/pecherymordora356
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30.06.2024 21:24 Відповісти
Це справжня ракета, а в Харкові у підвал поклали цілісеньку кацапську авіабомбу ФАБ 500 і кажуть що вона планував 60 кілометрів від Бєлгорода 🤣, зовсім за дебілів тримають українців.
Дехто натякає що руйнування в Харкові можуть бути спричинені кацапською артилерієй, САУ і гаубицями які добивають доХаркова, бо посунули лінію оборони, а це ж палєво для Зе клоуна і його крадіжках на обороних спорудах.
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01.07.2024 00:06 Відповісти
"Украинские эксперты портала Милитарный осенью 2023 года отмечали, что точность попадания бомбы ФАБ-500 обычно не превышает 8 метров, а в среднем составляет около 15 метров. Специалисты Defense Express отмечали, что для подобных комплектов УМПК верифицированная дальность сброса бомб составляет 60−65 км.24 мая 2024 г.
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01.07.2024 09:29 Відповісти
Вір більше кацапам і Зе владі яка підпустила кацапів на вистріл артилерії що у всьому винні кацапські плануючи авіабомби.
Максимум що може пролетіти така плануюча авіабомба в півтони вагою це 10 - 20 кілометрів, в більше ніхто не повірить.
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01.07.2024 14:51 Відповісти
Дальность полета бомбы зависит от высоты с какой сбросят.
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01.07.2024 15:49 Відповісти
Та ну, це мабуть 45 кілометрів висоти наскільки зрозумів 😁
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01.07.2024 16:02 Відповісти
Россияне на МКС как бегут поссать, так кабом по Харькову и швыряют. Они на борт кабы под видом апельсинов провезли. Ага.
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01.07.2024 17:34 Відповісти
Та по твоїй мові бачу звідкіля ти
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01.07.2024 19:44 Відповісти
А, що по москві Байден забороняє бити? Чи достатньо хвалитися, що наші безпілотники на відстань до 1500 км літають?
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01.07.2024 00:10 Відповісти
вже полетіли особисто проводжав , побажав жирної здобичі ! куди дізнаємось вдень ...
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01.07.2024 00:59 Відповісти
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01.07.2024 00:15 Відповісти
такую херню рыгать можешь в твитера куитерах для бабулек им что стволка что фаб похер недалекая масса прилет от выхода не может отличить,на харьковском направлении фронт двинаеться в сторону белгорода)по тихоньку но двигаеться.
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01.07.2024 09:17 Відповісти
Ригать будеш своїх бабушкє в подол до несхочу.
Будеш жити в Харкові, ще можеш на цю тему писати, а ні, то йди лісом.

Яким треба бути дебілом що не відрізнити вибух від 500 кг авіабомби від артприходу.
Цевсе одно що приліт С 300 чи Іскандера, заряд той же самий, так що не перди куди попадя.
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01.07.2024 14:54 Відповісти
а ще усіх харківських ватанів, що за полумертвого Гепу голосували ))
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01.07.2024 18:36 Відповісти
Спочатку повісити треба Зе клоуна як лідера всієї вати і сепарів.
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01.07.2024 19:42 Відповісти
Жена Владимира Зеленского Елена стала первым человеком в мире, кто публично приобрел Bugatti Tourbillon - новейший европейский суперкар за 4,5 миллиона евро. Об этом https://veritecachee.fr/2024/07/01/olena-zelenska-est-devenue-la-premiere-proprietaire-de-la-toute-nouvelle-bugatti-turbillon/ сообщает французское издание Vérité Сachée со ссылкой на работника автосалона Bugatti Жака Бертена.
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01.07.2024 22:28 Відповісти
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