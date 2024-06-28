РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11972 посетителя онлайн
Новости
876 1

Оккупанты запустили "Шахеды" на юге Украины, - Воздушные силы

шахеди

Поздно вечером 28 июня российские войска запустили по Украине ударные беспилотники. В ряде областей объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.

"Запорожская область - угроза ударных БПЛА", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Впоследствии в 22:30 стало известно о дронах в восточной части Херсонщины. Они держат курс на север страны.

Позже в Воздушных силах сообщили о БПЛА в направлении Кривого Рога.

Читайте также: Силы ПВО уничтожили 6 российских БПЛА на Юге и Востоке

Автор: 

беспилотник (3727) Воздушные силы (2390) воздушная тревога (804)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ворог б'є тривогу:

показать весь комментарий
28.06.2024 23:11 Ответить
 
 