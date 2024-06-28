Оккупанты запустили "Шахеды" на юге Украины, - Воздушные силы

Поздно вечером 28 июня российские войска запустили по Украине ударные беспилотники. В ряде областей объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.

"Запорожская область - угроза ударных БПЛА", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Впоследствии в 22:30 стало известно о дронах в восточной части Херсонщины. Они держат курс на север страны.

Позже в Воздушных силах сообщили о БПЛА в направлении Кривого Рога.

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