Оккупанты запустили "Шахеды" на юге Украины, - Воздушные силы
Поздно вечером 28 июня российские войска запустили по Украине ударные беспилотники. В ряде областей объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.
"Запорожская область - угроза ударных БПЛА", - говорится в сообщении ВС ВСУ.
Впоследствии в 22:30 стало известно о дронах в восточной части Херсонщины. Они держат курс на север страны.
Позже в Воздушных силах сообщили о БПЛА в направлении Кривого Рога.
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показать весь комментарий28.06.2024 23:11 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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