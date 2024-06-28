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Новости Война
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Силы ПВО уничтожили 6 российских БПЛА на Юге и Востоке

Сили ППО знищили 6 БПЛА РФ на півдні та сході

Силы противовоздушной обороны уничтожили 6 беспилотников РФ на Юге и Востоке.

Об этом сообщило командование Воздушных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Так, воины ПК "Південь" и ПК "Схід" уничтожили 6 беспилотников РФ.

Было уничтожено:

  • два ударных беспилотника типа "Ланцет";
  • БПЛА "ZALA";
  • "Орлан-10";
  • "SuperCam";
  • тип еще одного БПЛА устанавливается.

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Сили ППО знищили 6 БПЛА РФ на півдні та сході

Автор: 

беспилотник (3727) ПВО (2818) Воздушные силы (2390)


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Молодці наші Воїни 👍🏼👍🏼👍🏼
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28.06.2024 11:41 Ответить
Дякуємо, Захисникам України та їх Родинам!
Дякуємо, також, і Західним Партнерам, за допомогу Українцям у їх протистоянню окупації рашистів московських!! А тут, ще оте з ОПУ,гадить де може Україні …
Смерть рашистам та їх ригоАНАЛАМ з ВРУ і коригувальникам!!
Слава Україні!!
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28.06.2024 12:09 Ответить
 
 