Силы ПВО уничтожили 6 российских БПЛА на Юге и Востоке
Силы противовоздушной обороны уничтожили 6 беспилотников РФ на Юге и Востоке.
Об этом сообщило командование Воздушных сил, информирует Цензор.НЕТ.
Так, воины ПК "Південь" и ПК "Схід" уничтожили 6 беспилотников РФ.
Было уничтожено:
- два ударных беспилотника типа "Ланцет";
- БПЛА "ZALA";
- "Орлан-10";
- "SuperCam";
- тип еще одного БПЛА устанавливается.
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Дякуємо, також, і Західним Партнерам, за допомогу Українцям у їх протистоянню окупації рашистів московських!! А тут, ще оте з ОПУ,гадить де може Україні …
Смерть рашистам та їх ригоАНАЛАМ з ВРУ і коригувальникам!!
Слава Україні!!