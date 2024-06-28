Сили ППО знищили 6 російських БПЛА на Півдні та Сході

Сили протиповітряної оборони знищили 6 безпілотників РФ на Півдні та Сході.

Про це повідомило командування Повітряних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Так, воїни ПК "Південь" та ПК "Схід" знищили 6 безпілотників РФ.

Було знищено:

два ударних безпілотники типу "Ланцет";

БПЛА "ZALA";

"Орлан-10";

"SuperCam";

тип ще одного БПЛА встановлюється.

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