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Новини Війна
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Сили ППО знищили 6 російських БПЛА на Півдні та Сході

Сили ППО знищили 6 БПЛА РФ на півдні та сході

Сили протиповітряної оборони знищили 6 безпілотників РФ на Півдні та Сході.

Про це повідомило командування Повітряних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Так, воїни ПК "Південь" та ПК "Схід" знищили 6 безпілотників РФ.

Було знищено:

  • два ударних безпілотники типу "Ланцет";
  • БПЛА "ZALA";
  • "Орлан-10";
  • "SuperCam";
  • тип ще одного БПЛА встановлюється.

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Сили ППО знищили 6 БПЛА РФ на півдні та сході

Автор: 

безпілотник (4288) ППО (3257) Повітряні сили (2726)


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Молодці наші Воїни 👍🏼👍🏼👍🏼
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28.06.2024 11:41 Відповісти
Дякуємо, Захисникам України та їх Родинам!
Дякуємо, також, і Західним Партнерам, за допомогу Українцям у їх протистоянню окупації рашистів московських!! А тут, ще оте з ОПУ,гадить де може Україні …
Смерть рашистам та їх ригоАНАЛАМ з ВРУ і коригувальникам!!
Слава Україні!!
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28.06.2024 12:09 Відповісти
 
 