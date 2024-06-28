Сили ППО знищили 6 російських БПЛА на Півдні та Сході
Сили протиповітряної оборони знищили 6 безпілотників РФ на Півдні та Сході.
Про це повідомило командування Повітряних сил, інформує Цензор.НЕТ.
Так, воїни ПК "Південь" та ПК "Схід" знищили 6 безпілотників РФ.
Було знищено:
- два ударних безпілотники типу "Ланцет";
- БПЛА "ZALA";
- "Орлан-10";
- "SuperCam";
- тип ще одного БПЛА встановлюється.
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Дякуємо, також, і Західним Партнерам, за допомогу Українцям у їх протистоянню окупації рашистів московських!! А тут, ще оте з ОПУ,гадить де може Україні …
Смерть рашистам та їх ригоАНАЛАМ з ВРУ і коригувальникам!!
Слава Україні!!