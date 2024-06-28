Російський Су-25 знищили на Донеччині воїни 31 бригади Нацгвардії. ВIДЕО
Воїни 31 бригади Національної гвардії знищили російський Су-25 на Донеччині.
Про це у Telegram повідомила Нацгвардія, передає Цензор.НЕТ.
"Гвардійці виявили ворожий Су-25, відомий також під назвою "Грач", що здійснював бойовий виліт. Зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" 31-ї бригади Національної гвардії України діяв оперативно та професійно. Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+35 Pawlo Kit
показати весь коментар28.06.2024 11:26 Посилання
+30 Ирина Корзун
показати весь коментар28.06.2024 11:33 Посилання
+25 Виталий #548501
показати весь коментар28.06.2024 11:44 Посилання
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( І НГУ і сбу і мвд і погранці теж воюють з 2014 )
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Слава Україні!
Смерть лаптємордим підарасам!
Однак і тут "проблема" - на заміну Су-25 у них нічого нема І грошей - теж!!!