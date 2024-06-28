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Новини Війна
14 026 25

Російський Су-25 знищили на Донеччині воїни 31 бригади Нацгвардії. ВIДЕО

Воїни 31 бригади Національної гвардії знищили російський Су-25 на Донеччині.

Про це у Telegram повідомила Нацгвардія, передає Цензор.НЕТ.

"Гвардійці виявили ворожий Су-25, відомий також під назвою "Грач", що здійснював бойовий виліт. Зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" 31-ї бригади Національної гвардії України діяв оперативно та професійно. Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: 70% особового складу Нацгвардії перебуває на фронті, - Клименко

Автор: 

авіація (4148) знищення (7468) Національна гвардія (1564)


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Топ коментарі
+35
Героям слава!!!
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28.06.2024 11:26
+30
Слава ЗСУ !!!
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28.06.2024 11:33
+25
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28.06.2024 11:44
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Героям слава!!!
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28.06.2024 11:26 Відповісти
Помещаю в мой архивный раздел "Красивое" ...
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28.06.2024 17:47 Відповісти
Слава ЗСУ !!!
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28.06.2024 11:33 Відповісти
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28.06.2024 11:33 Відповісти
Хоча національна гвардія не належить до ЗСУ , але все одно ЗСУ слава.
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28.06.2024 11:36 Відповісти
"Силам Оборони" , так правильніше
( І НГУ і сбу і мвд і погранці теж воюють з 2014 )
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29.06.2024 00:26 Відповісти
сподіваюсь, пілот пішов на корм собакам та лисицям.
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28.06.2024 11:37 Відповісти
Опариши заперечують!
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28.06.2024 12:53 Відповісти
а ***** запізнюватись.
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28.06.2024 13:12 Відповісти
Хлопці ви Героі , так тримати 👍🏼🙏🏼❤️
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28.06.2024 11:38 Відповісти
Молодці ❤️💙💛‼️Найкращі🙏 ✊👍‼️Красавчики 🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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28.06.2024 13:27 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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28.06.2024 11:38 Відповісти
Це той, що в сьогоднішньому звіті, чи вже "свіжеспечений"?
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28.06.2024 11:42 Відповісти
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28.06.2024 11:44 Відповісти
Нехай підлаштовуються під пляшку, підари.
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28.06.2024 11:51 Відповісти
З швабри та на пляшку…
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28.06.2024 12:11 Відповісти
Відео від 23.06.24. Тобто 5 днів назад.
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28.06.2024 12:12 Відповісти
За это время уже упал...
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28.06.2024 13:00 Відповісти
К сожалению ето мусорные самолеты стреляющие неуправляемыми снарядами. Нам бы нужно сбивать СУ-30 которые сравнивают нашу оборону КАБами.
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28.06.2024 12:26 Відповісти
Су-30 - винищувачі КАБи скидають в основному Су-34...
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28.06.2024 17:09 Відповісти
Слава Богу!
Слава Україні!
Смерть лаптємордим підарасам!
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28.06.2024 12:54 Відповісти
Дякую, Хлопці! За кожний збитий ворожий літак, за кожну знищену беху та іншу кацапську залізяку, за кожного задвухсоченого окупанта, ДЯКУЮ!
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28.06.2024 14:48 Відповісти
Ми примусово ************ кацапів до "оновлення" парку штурмовиків Бо Су-25-ті - це літаки радянської епохи Випускалися в Тбілісі На сьогодні Тбіліський завод ці літаки випускать не здатний На заміну Росія не може виставить НІЧОГО! Тобто - "поповнення" парку штурмовиків не буде
Однак і тут "проблема" - на заміну Су-25 у них нічого нема І грошей - теж!!!
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28.06.2024 17:18 Відповісти
Дякуємо нашим Героям за захист! Нехай щастить! Героям Слава!👏💪✌️
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28.06.2024 22:49 Відповісти
 
 