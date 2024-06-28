Російський Су-25 знищили на Донеччині воїни 31 бригади Нацгвардії. ВIДЕО

Воїни 31 бригади Національної гвардії знищили російський Су-25 на Донеччині.

Про це у Telegram повідомила Нацгвардія, передає Цензор.НЕТ.

"Гвардійці виявили ворожий Су-25, відомий також під назвою "Грач", що здійснював бойовий виліт. Зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" 31-ї бригади Національної гвардії України діяв оперативно та професійно. Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито", - йдеться в повідомленні.

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