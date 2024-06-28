Российский Су-25 уничтожили на Донетчине воины 31 бригады Нацгвардии. ВИДЕО

Воины 31 бригады Национальной гвардии уничтожили российский Су-25 в Донецкой области.

Об этом в Telegram сообщила Нацгвардия, передает Цензор.НЕТ.

"Гвардейцы обнаружили вражеский Су-25, известный также под названием "Грач", совершавший боевой вылет. Сводный расчет переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" 31-й бригады Национальной гвардии Украины действовал оперативно и профессионально. Метким выстрелом штурмовик Су-25 был сбит", - говорится в сообщении.

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