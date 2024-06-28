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Новости Война
14 026 25

Российский Су-25 уничтожили на Донетчине воины 31 бригады Нацгвардии. ВИДЕО

Воины 31 бригады Национальной гвардии уничтожили российский Су-25 в Донецкой области.

Об этом в Telegram сообщила Нацгвардия, передает Цензор.НЕТ.

"Гвардейцы обнаружили вражеский Су-25, известный также под названием "Грач", совершавший боевой вылет. Сводный расчет переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" 31-й бригады Национальной гвардии Украины действовал оперативно и профессионально. Метким выстрелом штурмовик Су-25 был сбит", - говорится в сообщении.

Также читайте: 70% личного состава Нацгвардии находится на фронте, - Клименко

Автор: 

авиация (2839) уничтожение (7165) Национальная гвардия (2153)


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Топ комментарии
+35
Героям слава!!!
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28.06.2024 11:26
+30
Слава ЗСУ !!!
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28.06.2024 11:33
+25
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28.06.2024 11:44
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Героям слава!!!
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28.06.2024 11:26 Ответить
Помещаю в мой архивный раздел "Красивое" ...
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28.06.2024 17:47 Ответить
Слава ЗСУ !!!
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28.06.2024 11:33 Ответить
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28.06.2024 11:33 Ответить
Хоча національна гвардія не належить до ЗСУ , але все одно ЗСУ слава.
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28.06.2024 11:36 Ответить
"Силам Оборони" , так правильніше
( І НГУ і сбу і мвд і погранці теж воюють з 2014 )
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29.06.2024 00:26 Ответить
сподіваюсь, пілот пішов на корм собакам та лисицям.
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28.06.2024 11:37 Ответить
Опариши заперечують!
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28.06.2024 12:53 Ответить
а ***** запізнюватись.
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28.06.2024 13:12 Ответить
Хлопці ви Героі , так тримати 👍🏼🙏🏼❤️
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28.06.2024 11:38 Ответить
Молодці ❤️💙💛‼️Найкращі🙏 ✊👍‼️Красавчики 🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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28.06.2024 13:27 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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28.06.2024 11:38 Ответить
Це той, що в сьогоднішньому звіті, чи вже "свіжеспечений"?
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28.06.2024 11:42 Ответить
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28.06.2024 11:44 Ответить
Нехай підлаштовуються під пляшку, підари.
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28.06.2024 11:51 Ответить
З швабри та на пляшку…
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28.06.2024 12:11 Ответить
Відео від 23.06.24. Тобто 5 днів назад.
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28.06.2024 12:12 Ответить
За это время уже упал...
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28.06.2024 13:00 Ответить
К сожалению ето мусорные самолеты стреляющие неуправляемыми снарядами. Нам бы нужно сбивать СУ-30 которые сравнивают нашу оборону КАБами.
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28.06.2024 12:26 Ответить
Су-30 - винищувачі КАБи скидають в основному Су-34...
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28.06.2024 17:09 Ответить
Слава Богу!
Слава Україні!
Смерть лаптємордим підарасам!
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28.06.2024 12:54 Ответить
Дякую, Хлопці! За кожний збитий ворожий літак, за кожну знищену беху та іншу кацапську залізяку, за кожного задвухсоченого окупанта, ДЯКУЮ!
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28.06.2024 14:48 Ответить
Ми примусово ************ кацапів до "оновлення" парку штурмовиків Бо Су-25-ті - це літаки радянської епохи Випускалися в Тбілісі На сьогодні Тбіліський завод ці літаки випускать не здатний На заміну Росія не може виставить НІЧОГО! Тобто - "поповнення" парку штурмовиків не буде
Однак і тут "проблема" - на заміну Су-25 у них нічого нема І грошей - теж!!!
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28.06.2024 17:18 Ответить
Дякуємо нашим Героям за захист! Нехай щастить! Героям Слава!👏💪✌️
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28.06.2024 22:49 Ответить
 
 