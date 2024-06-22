70% особового складу Нацгвардії перебуває на фронті, - Клименко
70% військовослужбовців Національної гвардії перебувають на фронті у складі Сил оборони.
Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв’ю "Радіо Свобода", цитує сайт міністерства, повідомляє Цензор.НЕТ.
Клименко розповів, що у мирний час до основних функцій Нацгвардії входили входили обов’язки із забезпечення громадської безпеки та порядку, охорони об’єктів критичної інфраструктури, дипломатичних представництв та консульських установ, а також конвоювання.
За словами міністра, лише 20% особового складу НГУ входили до підрозділів оперативного призначення та спецпризначення, тобто могли брати участь у військових операціях на фронті та кордоні.
Як розповів очільник МВС, спочатку планувалося, що підрозділи Нацгвардії будуть залучені для стабілізаційних заходів на деокупованих територіях, забезпечуючи громадську безпеку та порядок. Однак через зміни на фронті, за словами Клименка, нацгвардійці тепер також виконують завдання з відсічі збройної агресії.
"На сьогодні 70% особового складу Національної гвардії України знаходиться на фронті в складі Сил оборони, тобто у підпорядкуванні Головнокомандувача Збройних сил України та виконують завдання з відсічі збройної агресії", - заявив Клименко.
Раніше Клименко заявляв, що засуджені зможуть мобілізуватися до лав Нацгвардії.
Нас НЕ НацГвардія цікавить, а поліція, прокуратура, відомча охорона, податкова, то що - всі ті 200к+ що заброньовані!
Ти щось чув про бригаду Лють?
А от якраз такими висловами, такі як ти і принижують воїнів.
Десятки бригад НГУ з першого дня на фронті. У мене син з лютого 2022 в бригаді нгу на фронті
Тому що НГ - то особисто підрозділи припіздента.
В принципі не бачу нічого поганого. Іноді насильно мобілізований скритий колаборант, трус або любитель руського мира, набагато гірше.
Чи ви думаєте, що якщо мобілізують пійманого на кордоні ухилянта , то з нього буде більше толку?
Але якщо вас так цікавить моя думка на рахунок ухилянтів - повторю. Краще б тих, хто не хоче/не може воювати направляли тоді працювати на підприємства ВПК. Більше б було користі.
Сємкамі гопоту забезпечувати буде?
не 70 а 73!!
а як докажете???
-а як провірете!!!
Кроме них 8 бригад Наступу, которые тоже входят в состав Нацгвардии.
Полицейские же входят в состав отдельной бригады Лють и нескольких отдельных полков.
0,1% Поліції на фронті
Лише вчора він сказав, що .