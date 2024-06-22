УКР
УКР
70% особового складу Нацгвардії перебуває на фронті, - Клименко

70% військовослужбовців Національної гвардії перебувають на фронті у складі Сил оборони.

Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв’ю "Радіо Свобода", цитує сайт міністерства, повідомляє Цензор.НЕТ.

Клименко розповів, що у мирний час до основних функцій Нацгвардії входили входили обов’язки із забезпечення громадської безпеки та порядку, охорони об’єктів критичної інфраструктури, дипломатичних представництв та консульських установ, а також конвоювання.

За словами міністра, лише 20% особового складу НГУ входили до підрозділів оперативного призначення та спецпризначення, тобто могли брати участь у військових операціях на фронті та кордоні.

Як розповів очільник МВС, спочатку планувалося, що підрозділи Нацгвардії будуть залучені для стабілізаційних заходів на деокупованих територіях, забезпечуючи громадську безпеку та порядок. Однак через зміни на фронті, за словами Клименка, нацгвардійці тепер також виконують завдання з відсічі збройної агресії.

Дивіться також: Нацгвардійці ліквідували особовий склад окупантів на Харківщині. ВIДЕО

"На сьогодні 70% особового складу Національної гвардії України знаходиться на фронті в складі Сил оборони, тобто у підпорядкуванні Головнокомандувача Збройних сил України та виконують завдання з відсічі збройної агресії", - заявив Клименко.

Раніше Клименко заявляв, що засуджені зможуть мобілізуватися до лав Нацгвардії.

Читайте також: Поліція супроводжує працівників ТЦК під час вручення повісток. У цьому випадку правоохоронець виступає арбітром, - Клименко

Національна гвардія (1621) Клименко Ігор (518)
Ти шлангом не прикидайся!
Нас НЕ НацГвардія цікавить, а поліція, прокуратура, відомча охорона, податкова, то що - всі ті 200к+ що заброньовані!
показати весь коментар
22.06.2024 21:17 Відповісти
+12
Жодної броні для працівників поліції чи прокуратури не мало бути апріорі, 25% особового складу цих відомств повинні бути на передку, з ротацією кожних три місяці, так за рік весь особовий склад побуває на війні (ті хто відмовляться мають бути негайно звільнені) так автоматично відсіються нелояльні до України мусора, які при першому ж шухері перейдуть на бік ворога...
показати весь коментар
22.06.2024 21:34 Відповісти
+8
70% нацгвардії охороняє резиденцію Єрмака, а 30% на суді Черрвінського охороняє суддів від протестувальників.
показати весь коментар
22.06.2024 21:22 Відповісти
Остальные 30% это ТЦК ?
показати весь коментар
22.06.2024 21:15 Відповісти
тцк підпорядковуються напряму КСВ.
показати весь коментар
22.06.2024 21:28 Відповісти
Тцк вотчина пенсіонерів сентів
показати весь коментар
23.06.2024 05:41 Відповісти
Ще один поліцай у Дніпрі, на заробітках
показати весь коментар
23.06.2024 05:58 Відповісти
Полиция, в любой воюющей стране, существуют только для того, что бы принуждать население выполнять законы военного времени - от комендантского часа до мобилизации, от принудительной эвакуации до наведения порядка в очередях. Так было всегда и везде, так и будет всегда и везде.
показати весь коментар
22.06.2024 22:35 Відповісти
не бреши
показати весь коментар
22.06.2024 23:06 Відповісти
шо "не бреши", дурко?
показати весь коментар
22.06.2024 23:26 Відповісти
дурко в тебе в дзеркалі тобі дулі крутить.
Ти щось чув про бригаду Лють?
показати весь коментар
22.06.2024 23:57 Відповісти
мусаров- 50; в окопи на рік , потім 50% їм на зміну , хто відмовиться , пінком под дупу
показати весь коментар
23.06.2024 00:12 Відповісти
Не тринди , якщо не знаєш. Вони якраз нацгвардією прикриваються на фронті. А охороняє поліція. Бо так як це одне відомство, то поліціянти і прикриваються НГУ.
А от якраз такими висловами, такі як ти і принижують воїнів.
Десятки бригад НГУ з першого дня на фронті. У мене син з лютого 2022 в бригаді нгу на фронті
показати весь коментар
22.06.2024 21:42 Відповісти
Факт. Нацгвардейцы сражаются на фронте отлично, только хорошее о них слышал. И людей стараются беречь по возможности.
показати весь коментар
22.06.2024 21:50 Відповісти
Так а я про що? Нацгвардія і поліціянти- ухилянти це трохи різні речі, а поліція користуючись тим що це одно відомство, просто показує ,що от ми теж типа виюємо.
показати весь коментар
23.06.2024 07:31 Відповісти
А що Ви скажете на те, що зараз до НГУ триває набір в'язнів?
показати весь коментар
22.06.2024 21:52 Відповісти
Правильная мера. Только нельзя их в отдельные подразделения иначе будут проблемы. Раскидывать на пополнение будет хорошо. Человек по 4-5 на взвод.
показати весь коментар
22.06.2024 21:58 Відповісти
І чекати ножа у спину.
показати весь коментар
22.06.2024 23:06 Відповісти
Эти люди помилованы судом, т.е. они снова - обычные граждане, почему ж их не брать в нг?
показати весь коментар
22.06.2024 22:38 Відповісти
А..наслєдіє прігожіна?

Тому що НГ - то особисто підрозділи припіздента.
показати весь коментар
22.06.2024 23:07 Відповісти
пригожинских миловали указом *****, без разбора кто там, канибал, педофил или убийца. А в Украине, насколько известно, с тяжелыми статьями вообще не рассматриваются даже.
показати весь коментар
22.06.2024 23:29 Відповісти
Ну по перше до лав ЗСУ вже йде повним ходом ,і НГУ не виняток.
В принципі не бачу нічого поганого. Іноді насильно мобілізований скритий колаборант, трус або любитель руського мира, набагато гірше.
Чи ви думаєте, що якщо мобілізують пійманого на кордоні ухилянта , то з нього буде більше толку?
показати весь коментар
23.06.2024 07:36 Відповісти
А де я про ухилянтів писала?

Але якщо вас так цікавить моя думка на рахунок ухилянтів - повторю. Краще б тих, хто не хоче/не може воювати направляли тоді працювати на підприємства ВПК. Більше б було користі.
показати весь коментар
23.06.2024 08:22 Відповісти
Я то не всерйоз писав, знаю що НГУ воює, але від Клименка хочеться почути що він думає про напади на військових Катлєтою в Дніпрі і про тих підарів київських, яким зачіски не подобаються.
показати весь коментар
23.06.2024 13:13 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2024 21:26 Відповісти
Я знаю особисто тіх кто навіть у Польші навчався а далі завода Антонова не був з 24.02.2022 та не збираються никуди..
показати весь коментар
22.06.2024 21:34 Відповісти
Сказали же 70 процентов, а есть еще 30. Охраняют внутренние обьекты... ну тоже надо...
показати весь коментар
22.06.2024 21:51 Відповісти
От ротіровать ці 30%, нехай хлопці з нуля на Антонова поохраняють а ці на нулі жирок підтопять трохі.
показати весь коментар
22.06.2024 22:08 Відповісти
Це він обгрунтовує набір в'язнів до НГУ??

Сємкамі гопоту забезпечувати буде?
показати весь коментар
22.06.2024 21:50 Відповісти
ох і кіздун
не 70 а 73!!
а як докажете???
-а як провірете!!!
показати весь коментар
22.06.2024 21:53 Відповісти
Десять бригад Нацгвардии на фронте и пары отдельных полков тоже там...
Кроме них 8 бригад Наступу, которые тоже входят в состав Нацгвардии.
Полицейские же входят в состав отдельной бригады Лють и нескольких отдельных полков.
показати весь коментар
22.06.2024 21:56 Відповісти
70% Нацгвардії на фронті і ..
0,1% Поліції на фронті
показати весь коментар
22.06.2024 22:02 Відповісти
А 30 процентов, это руководство
показати весь коментар
22.06.2024 22:05 Відповісти
Який йолоп призначив цього совка міністром?(((
показати весь коментар
22.06.2024 22:18 Відповісти
Хтось трошки маніпулює числами і поняттями?
Лише вчора він сказав, що .
показати весь коментар
22.06.2024 22:53 Відповісти
73 процента
показати весь коментар
22.06.2024 23:32 Відповісти
Поліцаї цілими райвідділами переходили на бік московитів ...дуже не надійна публіка
показати весь коментар
23.06.2024 05:44 Відповісти
 
 