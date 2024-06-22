70% особового складу Нацгвардії перебуває на фронті, - Клименко

70% військовослужбовців Національної гвардії перебувають на фронті у складі Сил оборони.

Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв’ю "Радіо Свобода", цитує сайт міністерства, повідомляє Цензор.НЕТ.

Клименко розповів, що у мирний час до основних функцій Нацгвардії входили входили обов’язки із забезпечення громадської безпеки та порядку, охорони об’єктів критичної інфраструктури, дипломатичних представництв та консульських установ, а також конвоювання.

За словами міністра, лише 20% особового складу НГУ входили до підрозділів оперативного призначення та спецпризначення, тобто могли брати участь у військових операціях на фронті та кордоні.

Як розповів очільник МВС, спочатку планувалося, що підрозділи Нацгвардії будуть залучені для стабілізаційних заходів на деокупованих територіях, забезпечуючи громадську безпеку та порядок. Однак через зміни на фронті, за словами Клименка, нацгвардійці тепер також виконують завдання з відсічі збройної агресії.

"На сьогодні 70% особового складу Національної гвардії України знаходиться на фронті в складі Сил оборони, тобто у підпорядкуванні Головнокомандувача Збройних сил України та виконують завдання з відсічі збройної агресії", - заявив Клименко.

Раніше Клименко заявляв, що засуджені зможуть мобілізуватися до лав Нацгвардії.

