УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9456 відвідувачів онлайн
Новини
2 630 45

Засуджені зможуть мобілізуватися до лав Нацгвардії, - Клименко

Мобілізація засуджених

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, відповідаючи на запитання, чи будуть у складі НГУ засуджені особи, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас поки немає. Але якщо вони виявлять бажання, і командири знайдуть таких у місцях позбавлення волі, то звичайно (зможуть служити - ред.)", - зауважив Клименко.

За його словами, МВС не проводить рекрутинг у місцях позбавлення волі, однак це не є принциповою позицією міністерства.

"Це ж тільки початок цього процесу. По-перше, ці люди будуть в окремих підрозділах, у бойових частинах. По-друге, ми залучені тільки до конвоювання цих осіб, починаючи від рішення суду про їхнє умовно-дострокове звільнення і до ТЦК, де ми їх передаємо відповідно до закону або керівникові ТЦК, або уповноваженій особі", - пояснив міністр.

Читайте також: Україна звільнила вже понад 2750 засуджених для приєднання до ЗСУ, - WP

Клименко також поінформував, що близько 70% особового складу Нацгвардії перебуває тим чи іншим чином на фронті у складі Сил оборони.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 17 травня 2024 року підписав закон №11079-1, який дозволяє деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав Збройних сил України.

Умовно-достроково звільнитись від покарання зможуть лише громадяни, які в минулому були увʼязнені за нетяжкі злочини.

Автор: 

в’язні (339) Національна гвардія (1621) мобілізація (3197) Клименко Ігор (518)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Злочинці воюють за силовиків. Союрреалізм.
показати весь коментар
22.06.2024 09:28 Відповісти
+14
а до лав СБУ можно, чи поки ні?
показати весь коментар
22.06.2024 09:28 Відповісти
+10
Черговий "креатив" від влади...
Так скоро і в ТЦК набирати почнуть...😡
показати весь коментар
22.06.2024 09:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а до лав СБУ можно, чи поки ні?
показати весь коментар
22.06.2024 09:28 Відповісти
До поліції зразу!
показати весь коментар
22.06.2024 09:30 Відповісти
Все кормушки давно заняты.
показати весь коментар
22.06.2024 09:59 Відповісти
Там уже всё занято.
показати весь коментар
22.06.2024 10:09 Відповісти
А чим колишній засуджений/майбутній СБУ-шник чи нацгвардієць гірший за злочинця/нардепа? (це про каклєту Тищенка). Хіба йому кримінальна молодість завадила обратися до ВР? Або давайте ще згадаємо яйцефоба (не плутати з яйцесяйним Рєзніковим) Януковича. У того теж молодість була "весела".
А Клименко це все "спустить на гальмах", тут і до бабки не ходи. То хто справжні злочинці у нас?
показати весь коментар
22.06.2024 10:15 Відповісти
гірший? може краще ?
показати весь коментар
22.06.2024 10:18 Відповісти
Ви праві. Колишні засуджені, котрих звільняють та дають їм можливість нищити рашиста, набагато кращі за оте "елітне ге", котре спливло на верхівку владних структур.
показати весь коментар
22.06.2024 10:41 Відповісти
До лаа СБУ за цією логікою будуть набирати колаборантів та державних зрадників.
показати весь коментар
22.06.2024 10:39 Відповісти
Хехе. По сравнению с СБУшниками зеки тупые лохи. Низшая каста воров.
показати весь коментар
22.06.2024 11:00 Відповісти
Злочинці воюють за силовиків. Союрреалізм.
показати весь коментар
22.06.2024 09:28 Відповісти
Черговий "креатив" від влади...
Так скоро і в ТЦК набирати почнуть...😡
показати весь коментар
22.06.2024 09:35 Відповісти
Ні, шановний. Тцк - то кузня кадрів. Там виховують ИЛІТУ, так би мовити, злочинців в законі і в погоні. Дивно, що мусорня собі ще не відчуває конкуренції і задовільнилася подачкою у вигляді броні
показати весь коментар
22.06.2024 10:25 Відповісти
Цікаво,в прокуратуру будуть брати????🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
22.06.2024 21:54 Відповісти
Іліта..

Це зе!кодло собі нову охорону винаймають, з фунціями, згідно ст. 2 ЗУ "Про національну гвардію України"?? Вже бояться масових заворушень?
показати весь коментар
22.06.2024 09:32 Відповісти
"У сина зір -9" продовжує балаболити.
показати весь коментар
22.06.2024 09:32 Відповісти
гарна буде національна гвардія. Це прямо креативне рішення від клименка.
показати весь коментар
22.06.2024 09:33 Відповісти
Повністю повторюють рашку. Там теж в росгвардію зеків понабирали. Я так розумію, дєрьмак усвідомлює, що в цьому напрямку оркам немає рівних і схеми усі робочі, тому просто копіює один в один
показати весь коментар
22.06.2024 10:27 Відповісти
там креативщіків крім єрмака *******.
показати весь коментар
22.06.2024 10:44 Відповісти
То засуджених треба на Фронт чи до лав Нацгвардії щоб кошмарити людей в тилу..?
показати весь коментар
22.06.2024 09:33 Відповісти
Друге..і охороняти зелень від народу..@опами відчувають..
показати весь коментар
22.06.2024 09:41 Відповісти
"смычка города и дерёвни" це дєдовське минуле! пожухлі лозунги пора озеленити - "за нєрушимий блок кримінала та правоохоронців" )))
показати весь коментар
22.06.2024 09:34 Відповісти
нічого нового. Раніше це називали "ідєйно блізкіє". Досвід дідов став у пригоді. Сємьон Зєленскій був у курсах.
показати весь коментар
22.06.2024 09:54 Відповісти
)) та да. ідєйно блізкий діду семёну розенбаум, так і писав в своїх пестнях про нього
"Гоп-стоп Семен засунь ей под ребро,
гоп-стоп смотри не обломай перо...!"
показати весь коментар
22.06.2024 10:05 Відповісти
нє, дєд Сємьон був по іншу сторону барикад від ідєйно блізкіх, тому у ного був табєльний "токарєв".
показати весь коментар
22.06.2024 10:09 Відповісти
Далі буде...недарма слугі хочуть зробити щоб представники ТЦК були в цивільному...ото схоже туди невдовзі теж почнуть набирати "тітушок" та ув'язнених...і будуть казати що то "представники" ГО...!(
показати весь коментар
22.06.2024 09:37 Відповісти
Що значить слуги хочуть.... це військові ті що на передовій також хочуть.... послуйхайте їх трохи в соцмережах...
показати весь коментар
22.06.2024 09:51 Відповісти
Дурнуватий зелений ментяра.
Захищати Україну і зкурвитись в червонопагонники -несумісні речі.
показати весь коментар
22.06.2024 09:37 Відповісти
Вони там зовсім мозг втратили? Це ж колишнє ВВ? У нас демобілізація була без форми щоб не бачили що ВВ
показати весь коментар
22.06.2024 09:40 Відповісти
Саме так! І конвойні батальони (що охороняють периметр зон) також мають шильдик "НГУ". Абсурдна влада робить цілісний та продуманий абсурд... По суті "керований хаос" ..
показати весь коментар
22.06.2024 10:47 Відповісти
злочинці в основному росіяни
українців серед ворюг і вбивців, гвалтівників
хіба що 1% ....

.... та й водки з наркотою вони не вживають, не порушують ПДР, справно сплачують всі податки, комуналку і проценти по кредитах. А якщо уважно придивитись, то взагалі можнав них розгледіти крильця й німби. Скажи ж, Марто
показати весь коментар
22.06.2024 10:49 Відповісти
87% становили росіяни.

По-перше, "росіяни" це хто? Це про етнос, чи це про місце реєстрації? Бо в українській мові є така фішка - росіянін це і русский, це і мешканець рф.

Рінат Ахмєтов - русский? .... ... дуже смішно, дякую
Ринат Леонид улы Әхмәтов, род. 21 сентября 1966, Донецк, Украинская ССР

Донецьк і УРСР, це росія?

Депутат ВР VI i VII скликань Юрій Іванющенко, він же Юра Єнакієвский, теж росіянин в сенсі русский?
Чи він росіянин в сенсі громадянства? - місце народження м.Єнакієве. Єнакієве, це росія?
Той самий Януковіч, також Єнакієвскій, в юнацтві крадій шапковий, він теж росіянин?
показати весь коментар
22.06.2024 12:46 Відповісти
Умница, вот почему "единого украинского народа" никогда не было и не будет.
показати весь коментар
22.06.2024 11:28 Відповісти
ми не народ, а нація
НА́ЦІЯ (лат. natio - плем'я, народ)
показати весь коментар
22.06.2024 13:06 Відповісти
....и поехать на гастроли квартала.
показати весь коментар
22.06.2024 09:42 Відповісти
А заградотряти їм положено па панятіям?
показати весь коментар
22.06.2024 09:58 Відповісти
Где тов конце, мелким шрифтом, должно быть написано: если захотят.
показати весь коментар
22.06.2024 10:06 Відповісти
В ментовскую по сути структуру?)))
Может еще повторятся сучьи войны как при сталине?
показати весь коментар
22.06.2024 10:45 Відповісти
"Братание урок с вертухаями" И.Е.Репин 2024г.
показати весь коментар
22.06.2024 10:57 Відповісти
западло
показати весь коментар
22.06.2024 12:36 Відповісти
Понапризивали підорів, привезли на полігон муштрувати. Четверо відразу повтікали. Тепер їх шукають . Шукають ті, що мали б бути на фронті. Класна "зарніца" мать вашу !!! Що москалі, що ці придурки - нікакой разніци !!!
показати весь коментар
22.06.2024 15:19 Відповісти
 
 