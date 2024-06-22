Засуджені зможуть мобілізуватися до лав Нацгвардії, - Клименко

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, відповідаючи на запитання, чи будуть у складі НГУ засуджені особи, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас поки немає. Але якщо вони виявлять бажання, і командири знайдуть таких у місцях позбавлення волі, то звичайно (зможуть служити - ред.)", - зауважив Клименко.

За його словами, МВС не проводить рекрутинг у місцях позбавлення волі, однак це не є принциповою позицією міністерства.

"Це ж тільки початок цього процесу. По-перше, ці люди будуть в окремих підрозділах, у бойових частинах. По-друге, ми залучені тільки до конвоювання цих осіб, починаючи від рішення суду про їхнє умовно-дострокове звільнення і до ТЦК, де ми їх передаємо відповідно до закону або керівникові ТЦК, або уповноваженій особі", - пояснив міністр.

Читайте також: Україна звільнила вже понад 2750 засуджених для приєднання до ЗСУ, - WP

Клименко також поінформував, що близько 70% особового складу Нацгвардії перебуває тим чи іншим чином на фронті у складі Сил оборони.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 17 травня 2024 року підписав закон №11079-1, який дозволяє деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав Збройних сил України.

Умовно-достроково звільнитись від покарання зможуть лише громадяни, які в минулому були увʼязнені за нетяжкі злочини.