Засуджені зможуть мобілізуватися до лав Нацгвардії, - Клименко
Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, відповідаючи на запитання, чи будуть у складі НГУ засуджені особи, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас поки немає. Але якщо вони виявлять бажання, і командири знайдуть таких у місцях позбавлення волі, то звичайно (зможуть служити - ред.)", - зауважив Клименко.
За його словами, МВС не проводить рекрутинг у місцях позбавлення волі, однак це не є принциповою позицією міністерства.
"Це ж тільки початок цього процесу. По-перше, ці люди будуть в окремих підрозділах, у бойових частинах. По-друге, ми залучені тільки до конвоювання цих осіб, починаючи від рішення суду про їхнє умовно-дострокове звільнення і до ТЦК, де ми їх передаємо відповідно до закону або керівникові ТЦК, або уповноваженій особі", - пояснив міністр.
Клименко також поінформував, що близько 70% особового складу Нацгвардії перебуває тим чи іншим чином на фронті у складі Сил оборони.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 17 травня 2024 року підписав закон №11079-1, який дозволяє деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав Збройних сил України.
Умовно-достроково звільнитись від покарання зможуть лише громадяни, які в минулому були увʼязнені за нетяжкі злочини.
А Клименко це все "спустить на гальмах", тут і до бабки не ходи. То хто справжні злочинці у нас?
Так скоро і в ТЦК набирати почнуть...😡
Це зе!кодло собі нову охорону винаймають, з фунціями, згідно ст. 2 ЗУ "Про національну гвардію України"?? Вже бояться масових заворушень?
"Гоп-стоп Семен засунь ей под ребро,
гоп-стоп смотри не обломай перо...!"
Захищати Україну і зкурвитись в червонопагонники -несумісні речі.
українців серед ворюг і вбивців, гвалтівників
хіба що 1% ....
.... та й водки з наркотою вони не вживають, не порушують ПДР, справно сплачують всі податки, комуналку і проценти по кредитах. А якщо уважно придивитись, то взагалі можнав них розгледіти крильця й німби. Скажи ж, Марто
По-перше, "росіяни" це хто? Це про етнос, чи це про місце реєстрації? Бо в українській мові є така фішка - росіянін це і русский, це і мешканець рф.
Рінат Ахмєтов - русский? .... ... дуже смішно, дякую
Ринат Леонид улы Әхмәтов, род. 21 сентября 1966, Донецк, Украинская ССР
Донецьк і УРСР, це росія?
Депутат ВР VI i VII скликань Юрій Іванющенко, він же Юра Єнакієвский, теж росіянин в сенсі русский?
Чи він росіянин в сенсі громадянства? - місце народження м.Єнакієве. Єнакієве, це росія?
Той самий Януковіч, також Єнакієвскій, в юнацтві крадій шапковий, він теж росіянин?
НА́ЦІЯ (лат. natio - плем'я, народ)
Может еще повторятся сучьи войны как при сталине?