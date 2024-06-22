Осужденные смогут мобилизоваться в ряды Нацгвардии, - Клименко
Об этом в интервью Радіо Свобода сказал министр внутренних дел Игорь Клименко, отвечая на вопрос, будут ли в составе НГУ осужденные лица, информирует Цензор.НЕТ.
"У нас пока нет. Но если они изъявят желание, и командиры найдут таких в местах лишения свободы, то конечно (смогут служить - ред.)", - отметил Клименко.
По его словам, МВД не проводит рекрутинг в местах лишения свободы, однако это не является принципиальной позицией министерства.
"Это же только начало этого процесса. Во-первых, эти люди будут в отдельных подразделениях, в боевых частях. Во-вторых, мы привлечены только к конвоированию этих лиц, начиная от решения суда об их условно-досрочном освобождении и до ТЦК, где мы их передаем в соответствии с законом или руководителю ТЦК, или уполномоченному лицу", - сказал министр.
Клименко также проинформировал, что около 70% личного состава Нацгвардии находится тем или иным образом на фронте в составе Сил обороны.
Напомним, президент Владимир Зеленский 17 мая 2024 года подписал закон №11079-1, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины.
Условно-досрочно освободиться от наказания смогут только граждане, которые в прошлом были заключены за нетяжкие преступления.
А Клименко це все "спустить на гальмах", тут і до бабки не ходи. То хто справжні злочинці у нас?
Так скоро і в ТЦК набирати почнуть...😡
Це зе!кодло собі нову охорону винаймають, з фунціями, згідно ст. 2 ЗУ "Про національну гвардію України"?? Вже бояться масових заворушень?
"Гоп-стоп Семен засунь ей под ребро,
гоп-стоп смотри не обломай перо...!"
Захищати Україну і зкурвитись в червонопагонники -несумісні речі.
українців серед ворюг і вбивців, гвалтівників
хіба що 1% ....
.... та й водки з наркотою вони не вживають, не порушують ПДР, справно сплачують всі податки, комуналку і проценти по кредитах. А якщо уважно придивитись, то взагалі можнав них розгледіти крильця й німби. Скажи ж, Марто
По-перше, "росіяни" це хто? Це про етнос, чи це про місце реєстрації? Бо в українській мові є така фішка - росіянін це і русский, це і мешканець рф.
Рінат Ахмєтов - русский? .... ... дуже смішно, дякую
Ринат Леонид улы Әхмәтов, род. 21 сентября 1966, Донецк, Украинская ССР
Донецьк і УРСР, це росія?
Депутат ВР VI i VII скликань Юрій Іванющенко, він же Юра Єнакієвский, теж росіянин в сенсі русский?
Чи він росіянин в сенсі громадянства? - місце народження м.Єнакієве. Єнакієве, це росія?
Той самий Януковіч, також Єнакієвскій, в юнацтві крадій шапковий, він теж росіянин?
НА́ЦІЯ (лат. natio - плем'я, народ)
Может еще повторятся сучьи войны как при сталине?