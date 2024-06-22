РУС
Осужденные смогут мобилизоваться в ряды Нацгвардии, - Клименко

Мобілізація засуджених

Об этом в интервью Радіо Свобода сказал министр внутренних дел Игорь Клименко, отвечая на вопрос, будут ли в составе НГУ осужденные лица, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас пока нет. Но если они изъявят желание, и командиры найдут таких в местах лишения свободы, то конечно (смогут служить - ред.)", - отметил Клименко.

По его словам, МВД не проводит рекрутинг в местах лишения свободы, однако это не является принципиальной позицией министерства.

"Это же только начало этого процесса. Во-первых, эти люди будут в отдельных подразделениях, в боевых частях. Во-вторых, мы привлечены только к конвоированию этих лиц, начиная от решения суда об их условно-досрочном освобождении и до ТЦК, где мы их передаем в соответствии с законом или руководителю ТЦК, или уполномоченному лицу", - сказал министр.

Также читайте: Украина освободила уже более 2750 осужденных для присоединения к ВСУ, - WP

Клименко также проинформировал, что около 70% личного состава Нацгвардии находится тем или иным образом на фронте в составе Сил обороны.

Напомним, президент Владимир Зеленский 17 мая 2024 года подписал закон №11079-1, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины.

Условно-досрочно освободиться от наказания смогут только граждане, которые в прошлом были заключены за нетяжкие преступления.

заключенные (516) Национальная гвардия (2207) мобилизация (2880) Клименко Игорь (430)
Топ комментарии
+20
Злочинці воюють за силовиків. Союрреалізм.
показать весь комментарий
22.06.2024 09:28 Ответить
+14
а до лав СБУ можно, чи поки ні?
показать весь комментарий
22.06.2024 09:28 Ответить
+10
Черговий "креатив" від влади...
Так скоро і в ТЦК набирати почнуть...😡
показать весь комментарий
22.06.2024 09:35 Ответить
а до лав СБУ можно, чи поки ні?
показать весь комментарий
22.06.2024 09:28 Ответить
До поліції зразу!
показать весь комментарий
22.06.2024 09:30 Ответить
Все кормушки давно заняты.
показать весь комментарий
22.06.2024 09:59 Ответить
Там уже всё занято.
показать весь комментарий
22.06.2024 10:09 Ответить
А чим колишній засуджений/майбутній СБУ-шник чи нацгвардієць гірший за злочинця/нардепа? (це про каклєту Тищенка). Хіба йому кримінальна молодість завадила обратися до ВР? Або давайте ще згадаємо яйцефоба (не плутати з яйцесяйним Рєзніковим) Януковича. У того теж молодість була "весела".
А Клименко це все "спустить на гальмах", тут і до бабки не ходи. То хто справжні злочинці у нас?
показать весь комментарий
22.06.2024 10:15 Ответить
гірший? може краще ?
показать весь комментарий
22.06.2024 10:18 Ответить
Ви праві. Колишні засуджені, котрих звільняють та дають їм можливість нищити рашиста, набагато кращі за оте "елітне ге", котре спливло на верхівку владних структур.
показать весь комментарий
22.06.2024 10:41 Ответить
До лаа СБУ за цією логікою будуть набирати колаборантів та державних зрадників.
показать весь комментарий
22.06.2024 10:39 Ответить
Хехе. По сравнению с СБУшниками зеки тупые лохи. Низшая каста воров.
показать весь комментарий
22.06.2024 11:00 Ответить
Злочинці воюють за силовиків. Союрреалізм.
показать весь комментарий
22.06.2024 09:28 Ответить
Черговий "креатив" від влади...
Так скоро і в ТЦК набирати почнуть...😡
показать весь комментарий
22.06.2024 09:35 Ответить
Ні, шановний. Тцк - то кузня кадрів. Там виховують ИЛІТУ, так би мовити, злочинців в законі і в погоні. Дивно, що мусорня собі ще не відчуває конкуренції і задовільнилася подачкою у вигляді броні
показать весь комментарий
22.06.2024 10:25 Ответить
Цікаво,в прокуратуру будуть брати????🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
22.06.2024 21:54 Ответить
Іліта..

Це зе!кодло собі нову охорону винаймають, з фунціями, згідно ст. 2 ЗУ "Про національну гвардію України"?? Вже бояться масових заворушень?
показать весь комментарий
22.06.2024 09:32 Ответить
"У сина зір -9" продовжує балаболити.
показать весь комментарий
22.06.2024 09:32 Ответить
гарна буде національна гвардія. Це прямо креативне рішення від клименка.
показать весь комментарий
22.06.2024 09:33 Ответить
Повністю повторюють рашку. Там теж в росгвардію зеків понабирали. Я так розумію, дєрьмак усвідомлює, що в цьому напрямку оркам немає рівних і схеми усі робочі, тому просто копіює один в один
показать весь комментарий
22.06.2024 10:27 Ответить
там креативщіків крім єрмака *******.
показать весь комментарий
22.06.2024 10:44 Ответить
То засуджених треба на Фронт чи до лав Нацгвардії щоб кошмарити людей в тилу..?
показать весь комментарий
22.06.2024 09:33 Ответить
Друге..і охороняти зелень від народу..@опами відчувають..
показать весь комментарий
22.06.2024 09:41 Ответить
"смычка города и дерёвни" це дєдовське минуле! пожухлі лозунги пора озеленити - "за нєрушимий блок кримінала та правоохоронців" )))
показать весь комментарий
22.06.2024 09:34 Ответить
нічого нового. Раніше це називали "ідєйно блізкіє". Досвід дідов став у пригоді. Сємьон Зєленскій був у курсах.
показать весь комментарий
22.06.2024 09:54 Ответить
)) та да. ідєйно блізкий діду семёну розенбаум, так і писав в своїх пестнях про нього
"Гоп-стоп Семен засунь ей под ребро,
гоп-стоп смотри не обломай перо...!"
показать весь комментарий
22.06.2024 10:05 Ответить
нє, дєд Сємьон був по іншу сторону барикад від ідєйно блізкіх, тому у ного був табєльний "токарєв".
показать весь комментарий
22.06.2024 10:09 Ответить
Далі буде...недарма слугі хочуть зробити щоб представники ТЦК були в цивільному...ото схоже туди невдовзі теж почнуть набирати "тітушок" та ув'язнених...і будуть казати що то "представники" ГО...!(
показать весь комментарий
22.06.2024 09:37 Ответить
Що значить слуги хочуть.... це військові ті що на передовій також хочуть.... послуйхайте їх трохи в соцмережах...
показать весь комментарий
22.06.2024 09:51 Ответить
Дурнуватий зелений ментяра.
Захищати Україну і зкурвитись в червонопагонники -несумісні речі.
показать весь комментарий
22.06.2024 09:37 Ответить
Вони там зовсім мозг втратили? Це ж колишнє ВВ? У нас демобілізація була без форми щоб не бачили що ВВ
показать весь комментарий
22.06.2024 09:40 Ответить
Саме так! І конвойні батальони (що охороняють периметр зон) також мають шильдик "НГУ". Абсурдна влада робить цілісний та продуманий абсурд... По суті "керований хаос" ..
показать весь комментарий
22.06.2024 10:47 Ответить
злочинці в основному росіяни
українців серед ворюг і вбивців, гвалтівників
хіба що 1% ....

.... та й водки з наркотою вони не вживають, не порушують ПДР, справно сплачують всі податки, комуналку і проценти по кредитах. А якщо уважно придивитись, то взагалі можнав них розгледіти крильця й німби. Скажи ж, Марто
показать весь комментарий
22.06.2024 10:49 Ответить
87% становили росіяни.

По-перше, "росіяни" це хто? Це про етнос, чи це про місце реєстрації? Бо в українській мові є така фішка - росіянін це і русский, це і мешканець рф.

Рінат Ахмєтов - русский? .... ... дуже смішно, дякую
Ринат Леонид улы Әхмәтов, род. 21 сентября 1966, Донецк, Украинская ССР

Донецьк і УРСР, це росія?

Депутат ВР VI i VII скликань Юрій Іванющенко, він же Юра Єнакієвский, теж росіянин в сенсі русский?
Чи він росіянин в сенсі громадянства? - місце народження м.Єнакієве. Єнакієве, це росія?
Той самий Януковіч, також Єнакієвскій, в юнацтві крадій шапковий, він теж росіянин?
показать весь комментарий
22.06.2024 12:46 Ответить
Умница, вот почему "единого украинского народа" никогда не было и не будет.
показать весь комментарий
22.06.2024 11:28 Ответить
ми не народ, а нація
НА́ЦІЯ (лат. natio - плем'я, народ)
показать весь комментарий
22.06.2024 13:06 Ответить
....и поехать на гастроли квартала.
показать весь комментарий
22.06.2024 09:42 Ответить
А заградотряти їм положено па панятіям?
показать весь комментарий
22.06.2024 09:58 Ответить
Где тов конце, мелким шрифтом, должно быть написано: если захотят.
показать весь комментарий
22.06.2024 10:06 Ответить
В ментовскую по сути структуру?)))
Может еще повторятся сучьи войны как при сталине?
показать весь комментарий
22.06.2024 10:45 Ответить
"Братание урок с вертухаями" И.Е.Репин 2024г.
показать весь комментарий
22.06.2024 10:57 Ответить
западло
показать весь комментарий
22.06.2024 12:36 Ответить
Понапризивали підорів, привезли на полігон муштрувати. Четверо відразу повтікали. Тепер їх шукають . Шукають ті, що мали б бути на фронті. Класна "зарніца" мать вашу !!! Що москалі, що ці придурки - нікакой разніци !!!
показать весь комментарий
22.06.2024 15:19 Ответить
 
 