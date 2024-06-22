Осужденные смогут мобилизоваться в ряды Нацгвардии, - Клименко

Об этом в интервью Радіо Свобода сказал министр внутренних дел Игорь Клименко, отвечая на вопрос, будут ли в составе НГУ осужденные лица, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас пока нет. Но если они изъявят желание, и командиры найдут таких в местах лишения свободы, то конечно (смогут служить - ред.)", - отметил Клименко.

По его словам, МВД не проводит рекрутинг в местах лишения свободы, однако это не является принципиальной позицией министерства.

"Это же только начало этого процесса. Во-первых, эти люди будут в отдельных подразделениях, в боевых частях. Во-вторых, мы привлечены только к конвоированию этих лиц, начиная от решения суда об их условно-досрочном освобождении и до ТЦК, где мы их передаем в соответствии с законом или руководителю ТЦК, или уполномоченному лицу", - сказал министр.

Клименко также проинформировал, что около 70% личного состава Нацгвардии находится тем или иным образом на фронте в составе Сил обороны.

Напомним, президент Владимир Зеленский 17 мая 2024 года подписал закон №11079-1, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины.

Условно-досрочно освободиться от наказания смогут только граждане, которые в прошлом были заключены за нетяжкие преступления.