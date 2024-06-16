Украина освободила уже более 2750 осужденных для присоединения к ВСУ, - WP

Для участия в боевых действиях было освобождено уже более 2750 осужденных мужчин.

Об этом пишет издание The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

В комментарии изданию министр юстиции Денис Малюська заявил, что, по его прогнозам, не менее 4 тысяч осужденных мужчин согласятся стать добровольцами во время первого этапа набора. Пока осужденные будут служить только в штурмовых подразделениях, полностью состоящих из бывших заключенных.

"Мотивация наших заключенных сильнее, чем у обычных солдат. Их освобождение - это лишь часть мотива. Они хотят защитить свою страну и хотят перевернуть страницу", - подчеркнул министр.

В то же время отмечается, что те, кто убил более одного человека, совершил акты сексуального насилия или нарушил законы о национальной безопасности, не имеют права на участие в боевых действиях. Любой заключенный, желающий воевать, должен быть физически здоровым, пройти психологическое обследование и быть не старше 57 лет, что позволит ему прослужить не менее трех лет до достижения 60-летнего возраста, который дает право на освобождение.

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По словам Малюськи, между военными командирами есть конкуренция за добровольцев из числа бывших осужденных.

"Существует конкуренция между военными командирами за наем (осужденных. - Ред.). Есть нехватка живой силы, поэтому они очень хотят получить доступ к тюрьмам", - пояснил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский 17 мая подписал закон №11079-1, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины.

Условно-досрочно освободиться от наказания смогут только граждане, заключенные за нетяжкие преступления.

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