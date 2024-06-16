Украина освободила уже более 2750 осужденных для присоединения к ВСУ, - WP
Для участия в боевых действиях было освобождено уже более 2750 осужденных мужчин.
Об этом пишет издание The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
В комментарии изданию министр юстиции Денис Малюська заявил, что, по его прогнозам, не менее 4 тысяч осужденных мужчин согласятся стать добровольцами во время первого этапа набора. Пока осужденные будут служить только в штурмовых подразделениях, полностью состоящих из бывших заключенных.
"Мотивация наших заключенных сильнее, чем у обычных солдат. Их освобождение - это лишь часть мотива. Они хотят защитить свою страну и хотят перевернуть страницу", - подчеркнул министр.
В то же время отмечается, что те, кто убил более одного человека, совершил акты сексуального насилия или нарушил законы о национальной безопасности, не имеют права на участие в боевых действиях. Любой заключенный, желающий воевать, должен быть физически здоровым, пройти психологическое обследование и быть не старше 57 лет, что позволит ему прослужить не менее трех лет до достижения 60-летнего возраста, который дает право на освобождение.
По словам Малюськи, между военными командирами есть конкуренция за добровольцев из числа бывших осужденных.
"Существует конкуренция между военными командирами за наем (осужденных. - Ред.). Есть нехватка живой силы, поэтому они очень хотят получить доступ к тюрьмам", - пояснил он.
Напомним, президент Владимир Зеленский 17 мая подписал закон №11079-1, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины.
Условно-досрочно освободиться от наказания смогут только граждане, заключенные за нетяжкие преступления.
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Резкое снижение числа заключенных, которое привело к закрытию некоторых колоний в России, связано не с гуманизацией законодательства, а с войной, которую страна третий год ведет против Украины. Заключенных с лета 2022 года массово отправляют на фронт - сначала этим занимался ЧВК «Вагнер», а сейчас их дело продолжает Министерство обороны. Остальных переводят в другие колонии - зачастую менее благополучные.
В январе 2022-го, незадолго до вторжения России в Украину, официальная статистика насчитывала 465 тысяч заключенных.
Осенью 2022 года ФСИН перестала публиковать подробную статистику - это произошло как раз на фоне непрекращающейся вербовки заключенных на войну в Украине.
Но уже в октябре того 2023 года замминистра юстиции Всеволод Вуколов назвал цифру - 266 тысяч.
Hа фронт могли отправиться около 200 тысяч заключенных,
вони ж привели війну в країну