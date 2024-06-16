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Новости Война
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Украина освободила уже более 2750 осужденных для присоединения к ВСУ, - WP

Скільки засуджених Україна звільнила для мобілізації

Для участия в боевых действиях было освобождено уже более 2750 осужденных мужчин.

Об этом пишет издание The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

В комментарии изданию министр юстиции Денис Малюська заявил, что, по его прогнозам, не менее 4 тысяч осужденных мужчин согласятся стать добровольцами во время первого этапа набора. Пока осужденные будут служить только в штурмовых подразделениях, полностью состоящих из бывших заключенных.

"Мотивация наших заключенных сильнее, чем у обычных солдат. Их освобождение - это лишь часть мотива. Они хотят защитить свою страну и хотят перевернуть страницу", - подчеркнул министр.

В то же время отмечается, что те, кто убил более одного человека, совершил акты сексуального насилия или нарушил законы о национальной безопасности, не имеют права на участие в боевых действиях. Любой заключенный, желающий воевать, должен быть физически здоровым, пройти психологическое обследование и быть не старше 57 лет, что позволит ему прослужить не менее трех лет до достижения 60-летнего возраста, который дает право на освобождение.

Также читайте: Мобилизация заключенных на практике не охватывает осужденных женщин. Сейчас дефицит мужчин в ВСУ, - Малюська

По словам Малюськи, между военными командирами есть конкуренция за добровольцев из числа бывших осужденных.

"Существует конкуренция между военными командирами за наем (осужденных. - Ред.). Есть нехватка живой силы, поэтому они очень хотят получить доступ к тюрьмам", - пояснил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский 17 мая подписал закон №11079-1, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины.

Условно-досрочно освободиться от наказания смогут только граждане, заключенные за нетяжкие преступления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мобилизовать можно десять-двадцать тысяч осужденных. Это позволит разгрузить камеры, - министр юстиции Малюська

Автор: 

заключенные (511) мобилизация (2781)


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Топ комментарии
+8
Вас двох ухилянтів, в першу чергу туди.
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17.06.2024 00:05
+5
В нас всі чиновники яких знаю, всі на місцях, в міськраді, судді, прокурор теж. Підприємці теж жодного не забрали. Лікарі чомусь також тут потрібніші виявились ніж на фронті. Поліція само собою. Мобілізують в основному бідноту, хто не зміг викрутитись - тепер і зеків. Дивно як деякі хлопці знаходять мотивацію не те що добровольцем йти, хочаб не бігти від такої мобілізації.
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16.06.2024 23:21
+3
Звільняють міста для ухилянтів просто
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16.06.2024 23:11
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Звільняють міста для ухилянтів просто
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16.06.2024 23:11 Ответить
Нічого..й до зеленої команди спраа дійде.
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16.06.2024 23:41 Ответить
Місця - ти хотів сказати?
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16.06.2024 23:43 Ответить
ці зеки стануть особистою армією єрмака та ішака Бубачькі. армією, яке буде захищати цих колаборантів від прозрівших зебілів
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16.06.2024 23:45 Ответить
В нас всі чиновники яких знаю, всі на місцях, в міськраді, судді, прокурор теж. Підприємці теж жодного не забрали. Лікарі чомусь також тут потрібніші виявились ніж на фронті. Поліція само собою. Мобілізують в основному бідноту, хто не зміг викрутитись - тепер і зеків. Дивно як деякі хлопці знаходять мотивацію не те що добровольцем йти, хочаб не бігти від такої мобілізації.
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16.06.2024 23:21 Ответить
А Ви?
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16.06.2024 23:42 Ответить
І мене загребуть як трохи вік піднімуть.
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16.06.2024 23:46 Ответить
Кацапе, ти снова ошібса. Вік не піднімають, а навпаки зменшують.
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16.06.2024 23:48 Ответить
У тєбя ус атклєілса. Слово бігти в укрмові означає просто бігти. Це у російській мові воно означає бєжать - тобто втікати.
Пракол - тєбє нє заплотют за сєгоднішніє висєри і маша нє даст дома.
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16.06.2024 23:45 Ответить
Не вчи мене укр.мови фуфлогон.
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16.06.2024 23:49 Ответить
Єслі на курсах нє научілі, то піднімемо тобі тут кваліфікацію. Бо скоро прийде Юрко і розтрощить твою дурну кацапську голову.
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16.06.2024 23:51 Ответить
Що ти скавчиш як *****?
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16.06.2024 23:53 Ответить
5% від вагнера.
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16.06.2024 23:30 Ответить
В Україні кількість ув'язнених в 10 раз меньше ніж кількість ув'язнених в рашці.
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17.06.2024 00:02 Ответить
В России закрывают исправительные колонии - в них некому сидеть.
Резкое снижение числа заключенных, которое привело к закрытию некоторых колоний в России, связано не с гуманизацией законодательства, а с войной, которую страна третий год ведет против Украины. Заключенных с лета 2022 года массово отправляют на фронт - сначала этим занимался ЧВК «Вагнер», а сейчас их дело продолжает Министерство обороны. Остальных переводят в другие колонии - зачастую менее благополучные.

В январе 2022-го, незадолго до вторжения России в Украину, официальная статистика насчитывала 465 тысяч заключенных.

Осенью 2022 года ФСИН перестала публиковать подробную статистику - это произошло как раз на фоне непрекращающейся вербовки заключенных на войну в Украине.
Но уже в октябре того 2023 года замминистра юстиции Всеволод Вуколов назвал цифру - 266 тысяч.

Hа фронт могли отправиться около 200 тысяч заключенных,
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17.06.2024 00:36 Ответить
Нет точных сведений о том, сколько именно заключенных ушли на фронт. ЧВК «Вагнер» набрал около 50 тысяч, но впоследствии вербовкой в зонах начало заниматься Министерство обороны. Поначалу Минобороны предлагало аналогичные условия, но с лета 2023 года расклад поменялся - нынешние заключенные воюют «до конца», каким бы он ни был.
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17.06.2024 00:58 Ответить
Mіністр юстиції Денис Малюська повідомив, що закон про мобілізацію засуджених дає можливість жінкам долучитися до ЗСУ, однак поки що таких випадків не зафіксовано. «Жінок немає. Знову ж таки, у нас немає в законі обмежень щодо того, що це будуть чоловіки чи жінки. Теоретично така можливість є, але поки що попиту в Збройних силах на мобілізацію жінок немає», - сказав Малюська.
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16.06.2024 23:39 Ответить
Коли уже малюски підуть воювати
вони ж привели війну в країну
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16.06.2024 23:43 Ответить
Кацапе - війну привів твій Путлєр. А ми зі своїми малюсками розберемось. Пашьол вон атсюда - здєсь воткі нєту.
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16.06.2024 23:47 Ответить
Ні війну привів ти з своїми зеленими молюсками
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16.06.2024 23:58 Ответить
Вуйку, це кацапська методичка пише, що хтось привів, лиш не путлєр.
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17.06.2024 08:59 Ответить
Дуже добре, що формуються штурмові підрозділи з засуджених. Треба щоб і офіцери в ціх підрозділах також були з той категорії. А поповнювати ці підрозділи треба ухилянтами, так як вони потребують "бережного" до себе відношення. Там ці ухилянти будуть в перших рядах штурмуючих. Може хтось з них стане героєм України. Це значно краще чим топитись в Тисі.
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16.06.2024 23:47 Ответить
Підписують 100% під Вашим постом!
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16.06.2024 23:49 Ответить
Вас двох ухилянтів, в першу чергу туди.
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17.06.2024 00:05 Ответить
100500%
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17.06.2024 00:15 Ответить
Була розмова зі знайомим із колонії, до них приїжджали теж, але ажіотажу не було. Якби пообіцяли контракт на півроку, а далі гуляй за аналогом вагнера, мотивації було би більше. З іншої сторони декілька тисяч засуджених ніщо у порівннянні із двома сотнями тисяч, що вигребли у рф.
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17.06.2024 00:03 Ответить
В рашці більше 400 тисяч ув'язнених, в Україні меньше 40 тисяч.
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17.06.2024 00:07 Ответить
уже менше мабуть, прорідили так сказати...
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17.06.2024 00:34 Ответить
 
 