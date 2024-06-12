Мобилизация заключенных на практике не охватывает осужденных женщин. Сейчас дефицит мужчин в ВСУ, - Малюська

На практике закон о мобилизации заключенных не распространяется на женщин, хотя теоретически они подпадают под него из-за нынешнего дефицита мужчин в армии.

Об этом министр юстиции Денис Малюська заявил в интервью журналистке Эмме Антонюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не слышал никогда от военных, что у них есть потребность проводить мобилизацию женщин. Поэтому я подозреваю, что какого-то спроса в ВСУ не будет", - отметил министр.

Малюська отметил, что по закону бывшие заключенные должны служить в специальных подразделениях, а по правилам заключенных мужчин и заключенных женщин не смешивают из-за существенного увеличения рисков.

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"Согласятся ли ВСУ формировать смешанные подразделения из заключенных женщин и мужчин, будет ли у них на это спрос - я не знаю. Решение - за ВСУ", - считает глава Минюста.

Малюська также отметил, что шаг по мобилизации осужденных "сделан не из доброй жизни".

"Не потому, что здесь лучшие воины, чем на свободе. А потому, что людей на свободе, которые подлежат мобилизации, не хватает. Соответственно, у людей, которые выходят отсюда (из заключения - ред.), рискованность больше", - добавил министр юстиции.

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