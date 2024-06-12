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Новости мобилизации
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Мобилизация заключенных на практике не охватывает осужденных женщин. Сейчас дефицит мужчин в ВСУ, - Малюська

Мобілізація засуджених жінок

На практике закон о мобилизации заключенных не распространяется на женщин, хотя теоретически они подпадают под него из-за нынешнего дефицита мужчин в армии.

Об этом министр юстиции Денис Малюська заявил в интервью журналистке Эмме Антонюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не слышал никогда от военных, что у них есть потребность проводить мобилизацию женщин. Поэтому я подозреваю, что какого-то спроса в ВСУ не будет", - отметил министр.

Малюська отметил, что по закону бывшие заключенные должны служить в специальных подразделениях, а по правилам заключенных мужчин и заключенных женщин не смешивают из-за существенного увеличения рисков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон разрешает осужденным женщинам присоединиться к ВСУ, - Минюст

"Согласятся ли ВСУ формировать смешанные подразделения из заключенных женщин и мужчин, будет ли у них на это спрос - я не знаю. Решение - за ВСУ", - считает глава Минюста.

Малюська также отметил, что шаг по мобилизации осужденных "сделан не из доброй жизни".

"Не потому, что здесь лучшие воины, чем на свободе. А потому, что людей на свободе, которые подлежат мобилизации, не хватает. Соответственно, у людей, которые выходят отсюда (из заключения - ред.), рискованность больше", - добавил министр юстиции.

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Автор: 

женщины (887) заключенные (511) мобилизация (2771) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+11
Щось мені підказує, що якщо манюську або мобілізувати, або посадити, або утилізувати - у будь-якому разі буде більше користі, ніж зараз.
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12.06.2024 13:57
+3
Зелене лайно, клоун малюска.
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12.06.2024 14:02
+2
Так це тобі вони свої, а нам - вороги і окупанти. А ти - кацап під ВПНом.
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12.06.2024 14:10
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Щось мені підказує, що якщо манюську або мобілізувати, або посадити, або утилізувати - у будь-якому разі буде більше користі, ніж зараз.
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12.06.2024 13:57 Ответить
Зелене лайно, клоун малюска.
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12.06.2024 14:02 Ответить
Так це тобі вони свої, а нам - вороги і окупанти. А ти - кацап під ВПНом.
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12.06.2024 14:10 Ответить
Ну так і є. Тільки не її "саслуживци", а твої.
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12.06.2024 14:14 Ответить
Молюск,ти краще мобілізуй тих,хто у тебе у віп-камерах сидить.Чи разом з віп-зручностями вони тобі тобі оплачують заодно і "бронь",справедливий ти наш?
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12.06.2024 14:05 Ответить
То навіщо було брехати в Конституції, що незалежно від статі, віросповідання, кольору шкіри і т.д. всі рівні перед законом і мають однакові права і ОБОВ'ЯЗКИ? Чомусь про права жінки не забувають )))
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12.06.2024 14:18 Ответить
Звісно, ви так кажете. Бо жінки, не тільки засуджені, а в принципі жінки. Могли би замініти у тилу 70% товстих тилових щурів і погнати їх на передову. 700 тисяч резерву. На складі, , їсти варити, і в охороні можуть і жінки працювати. Але не можна тилових товстунів чипати.
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12.06.2024 14:21 Ответить
Малюска! вперед! Будет минус один!
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12.06.2024 14:22 Ответить
 
 