Мобілізація в’язнів на практиці не охоплює засуджених жінок. Зараз дефіцит чоловіків у ЗСУ, - Малюська

На практиці закон про мобілізацію в'язнів не поширюється на жінок, хоча теоретично вони підпадають під нього через нинішній дефіцит чоловіків в армії.

Про це міністр юстиції Денис Малюська заявив в інтерв'ю журналістці Еммі Антонюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не чув ніколи від військових, що в них є потреба проводити мобілізацію жінок. Тому я підозрюю, що якогось попиту в ЗСУ не буде", - зауважив міністр.

Малюська зазначив, що за законом колишні в’язні мають служити в спеціальних підрозділах, а за правилами ув'язнених чоловіків та ув’язнених жінок не змішують через істотне збільшення ризиків.

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"Чи погодяться ЗСУ формувати змішані підрозділи з ув’язнених жінок та чоловіків, чи буде в них на це попит - я не знаю. Рішення - за ЗСУ", - ввважає глава Мін'юсту.

Малюська також наголосив, що крок щодо мобілізації засуджених "зроблений не з доброго життя".

"Не тому, що тут кращі воїни, ніж на волі. А тому, що людей на волі, які підлягають мобілізації, не вистачає. Відповідно, у людей, які виходять звідси (з ув’язнення - ред.), ризикованість більша", - додав міністр юстиції.

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