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Новини Мобілізація
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Мобілізація в’язнів на практиці не охоплює засуджених жінок. Зараз дефіцит чоловіків у ЗСУ, - Малюська

Мобілізація засуджених жінок

На практиці закон про мобілізацію в'язнів не поширюється на жінок, хоча теоретично вони підпадають під нього через нинішній дефіцит чоловіків в армії.

Про це міністр юстиції Денис Малюська заявив в інтерв'ю журналістці Еммі Антонюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не чув ніколи від військових, що в них є потреба проводити мобілізацію жінок. Тому я підозрюю, що якогось попиту в ЗСУ не буде", - зауважив міністр.

Малюська зазначив, що за законом колишні в’язні мають служити в спеціальних підрозділах, а за правилами ув'язнених чоловіків та ув’язнених жінок не змішують через істотне збільшення ризиків.

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"Чи погодяться ЗСУ формувати змішані підрозділи з ув’язнених жінок та чоловіків, чи буде в них на це попит - я не знаю. Рішення - за ЗСУ", - ввважає глава Мін'юсту.

Малюська також наголосив, що крок щодо мобілізації засуджених "зроблений не з доброго життя".

"Не тому, що тут кращі воїни, ніж на волі. А тому, що людей на волі, які підлягають мобілізації, не вистачає. Відповідно, у людей, які виходять звідси (з ув’язнення - ред.), ризикованість більша", - додав міністр юстиції.

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Автор: 

жінки (627) в’язні (334) мобілізація (3070) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+11
Щось мені підказує, що якщо манюську або мобілізувати, або посадити, або утилізувати - у будь-якому разі буде більше користі, ніж зараз.
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12.06.2024 13:57
+3
Зелене лайно, клоун малюска.
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12.06.2024 14:02
+2
Так це тобі вони свої, а нам - вороги і окупанти. А ти - кацап під ВПНом.
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12.06.2024 14:10
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Щось мені підказує, що якщо манюську або мобілізувати, або посадити, або утилізувати - у будь-якому разі буде більше користі, ніж зараз.
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12.06.2024 13:57 Відповісти
Зелене лайно, клоун малюска.
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12.06.2024 14:02 Відповісти
Так це тобі вони свої, а нам - вороги і окупанти. А ти - кацап під ВПНом.
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12.06.2024 14:10 Відповісти
Ну так і є. Тільки не її "саслуживци", а твої.
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12.06.2024 14:14 Відповісти
Молюск,ти краще мобілізуй тих,хто у тебе у віп-камерах сидить.Чи разом з віп-зручностями вони тобі тобі оплачують заодно і "бронь",справедливий ти наш?
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12.06.2024 14:05 Відповісти
То навіщо було брехати в Конституції, що незалежно від статі, віросповідання, кольору шкіри і т.д. всі рівні перед законом і мають однакові права і ОБОВ'ЯЗКИ? Чомусь про права жінки не забувають )))
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12.06.2024 14:18 Відповісти
Звісно, ви так кажете. Бо жінки, не тільки засуджені, а в принципі жінки. Могли би замініти у тилу 70% товстих тилових щурів і погнати їх на передову. 700 тисяч резерву. На складі, , їсти варити, і в охороні можуть і жінки працювати. Але не можна тилових товстунів чипати.
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12.06.2024 14:21 Відповісти
Малюска! вперед! Будет минус один!
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12.06.2024 14:22 Відповісти
 
 