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Окупанти запустили "Шахеди" на півдні України, - Повітряні сили

шахеди

Пізно ввечері 28 червня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники. У низці областей оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.

"Запорізька область - загроза ударних БПЛА", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Згодом о 22:30 стало відомо про дрони в східній частині Херсонщини. Вони тримають курс на північ країни.

Пізніше у Повітряних Силах повідомили про БПЛА у напрямку Кривого Рогу.

Читайте також: Сили ППО знищили 6 російських БПЛА на Півдні та Сході

Автор: 

безпілотник (4288) Повітряні сили (2726) повітряна тривога (931)


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Ворог б'є тривогу:

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28.06.2024 23:11 Відповісти
 
 