Окупанти запустили "Шахеди" на півдні України, - Повітряні сили
Пізно ввечері 28 червня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники. У низці областей оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.
"Запорізька область - загроза ударних БПЛА", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.
Згодом о 22:30 стало відомо про дрони в східній частині Херсонщини. Вони тримають курс на північ країни.
Пізніше у Повітряних Силах повідомили про БПЛА у напрямку Кривого Рогу.
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показати весь коментар28.06.2024 23:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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