У Києві та низці регіонів знову була тривога (оновлено)

1 липня 2024 року у Києві та низці регіонів вдруге за день оголошували повітряну тривогу. О 14.02 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом а 13.57 актуальна карта тривог була така:

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За даними Повітряних сил, була загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

Станом на 14.05 актуальна карта тривог така: