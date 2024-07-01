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Новини Війна
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У Києві та низці регіонів знову була тривога (оновлено)

Тривога 1 липня

1 липня 2024 року у Києві та низці регіонів вдруге за день оголошували повітряну тривогу. О 14.02 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом а 13.57 актуальна карта тривог була така:

повітряна тривога

Також читайте: У Києві та низці регіонів оголошували тривогу, була ракетна загроза з півночі (оновлено)

За даними Повітряних сил, була загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

Станом на 14.05 актуальна карта тривог така:

відбій тривоги

Автор: 

Повітряні сили (2735) повітряна тривога (932)


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Істерика Х**ла.
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01.07.2024 14:03 Відповісти
Оце так новина😲Пролунала сирена в Києві,так вже тиждеть с перших шпальт не сходить.Пишіть вже як у Запоріжжі,Харкові,Дніпрі,Одесі та в багатьох інших містах і скільки раз вона вмикається
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01.07.2024 14:41 Відповісти
Київ, ми з тобою! Тримайся!
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01.07.2024 15:04 Відповісти
 
 