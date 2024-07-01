У Києві та низці регіонів знову була тривога (оновлено)
1 липня 2024 року у Києві та низці регіонів вдруге за день оголошували повітряну тривогу. О 14.02 оголошено відбій загрози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Станом а 13.57 актуальна карта тривог була така:
За даними Повітряних сил, була загроза застосування балістичного озброєння з півдня.
Станом на 14.05 актуальна карта тривог така:
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Hulio
показати весь коментар01.07.2024 14:03 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Константин Пушкарь #589899
показати весь коментар01.07.2024 14:41 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Владимир Елисеев
показати весь коментар01.07.2024 15:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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