Сутки в Запорожской области: под огнем врага 11 населенных пунктов, ранены два человека. ФОТО
Две женщины ранены в результате российских атак по Васильевскому и Пологовскому районам Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в течение суток оккупанты нанесли 429 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области.
Обстрелы Запорожской области за сутки:
- Войска рф осуществили авиационные удары по Пятихаткам и Работино.
- 175 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку и Успеновку.
- 13 обстрелов РСЗО накрыли Новоданиловку, Новоандреевку, Работино и с. Гуляйполе.
- 239 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Новоданиловки, Малиновки и Беленького (Пологовский район).
По данным ОВА, поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
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Alex Nosov #582146
показать весь комментарий02.07.2024 07:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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