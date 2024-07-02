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Сутки в Запорожской области: под огнем врага 11 населенных пунктов, ранены два человека. ФОТО

Две женщины ранены в результате российских атак по Васильевскому и Пологовскому районам Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в течение суток оккупанты нанесли 429 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области.

Обстрелы Запорожской области за сутки:

  • Войска рф осуществили авиационные удары по Пятихаткам и Работино.
  • 175 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку и Успеновку.
  • 13 обстрелов РСЗО накрыли Новоданиловку, Новоандреевку, Работино и с. Гуляйполе.
  • 239 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Новоданиловки, Малиновки и Беленького (Пологовский район).

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По данным ОВА, поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Наслідки обстрілів Запорізької області

Автор: 

обстрел (27742) Запорожская область (3191)


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Раскажите лучше как наши продажные хенералы про*бали два Су-27 на аеродроме? И кто за ето ответит? Ухилянты? И куда нам после таких про*бов ожидать F-16?
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02.07.2024 07:13 Ответить
 
 