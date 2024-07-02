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Доба на Запоріжжі: під вогнем ворога 11 населених пунктів, поранено дві людини. ФОТО

Двох жінок поранено внаслідок російських атак по Василівському та Пологівському районах Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, впродовж доби окупанти завдали 429 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.

Обстріли Запорізької області за добу:

  • Війська рф здійснили авіаційні удари по П’ятихатках та Роботиному.
  • 175 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Успенівку.
  • 13 обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку, Новоандріївку, Роботине та с. Гуляйполе.
  • 239 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Новоданилівки, Малинівки та Біленького (Пологівський район).

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За даними ОВА, надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Наслідки обстрілів Запорізької області

Автор: 

обстріл (29082) Запорізька область (3727)


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Раскажите лучше как наши продажные хенералы про*бали два Су-27 на аеродроме? И кто за ето ответит? Ухилянты? И куда нам после таких про*бов ожидать F-16?
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02.07.2024 07:13 Відповісти
 
 