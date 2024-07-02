Доба на Запоріжжі: під вогнем ворога 11 населених пунктів, поранено дві людини. ФОТО
Двох жінок поранено внаслідок російських атак по Василівському та Пологівському районах Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, впродовж доби окупанти завдали 429 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.
Обстріли Запорізької області за добу:
- Війська рф здійснили авіаційні удари по П’ятихатках та Роботиному.
- 175 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Успенівку.
- 13 обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку, Новоандріївку, Роботине та с. Гуляйполе.
- 239 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Новоданилівки, Малинівки та Біленького (Пологівський район).
За даними ОВА, надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
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Alex Nosov #582146
показати весь коментар02.07.2024 07:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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