Доба на Запоріжжі: під вогнем ворога 11 населених пунктів, поранено дві людини. ФОТО

Двох жінок поранено внаслідок російських атак по Василівському та Пологівському районах Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, впродовж доби окупанти завдали 429 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.

Обстріли Запорізької області за добу:

Війська рф здійснили авіаційні удари по П’ятихатках та Роботиному.

175 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Успенівку.

13 обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку, Новоандріївку, Роботине та с. Гуляйполе.

239 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Новоданилівки, Малинівки та Біленького (Пологівський район).

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За даними ОВА, надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.