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Новини Війна
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Ракетний удар РФ по Вільнянську: кількість постраждалих зросла до 38, серед поранених - вагітна жінка. ФОТОрепортаж

Наслідки удару військ РФ по Вільнянську

Кількість травмованих внаслідок ворожого удару по Вільнянську Запорізької області збільшилася до 38, серед яких - 9 дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, серед поранених вагітна жінка.

12 людей, поранених внаслідок удару, перебувають у лікарнях.

Загинуло 7 людей, з них 3 дитини.

За даними рятувальників, в результаті обстрілу пошкоджено 2 багатоповерхових будинки, 7 автомобілів та 12 торгівельних приміщень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Вільнянську: госпіталізовано 12 людей, 6 - у важкому стані

Наслідки удару військ РФ по Вільнянську
Наслідки удару військ РФ по Вільнянську
Наслідки удару військ РФ по Вільнянську
Наслідки удару військ РФ по Вільнянську
Наслідки удару військ РФ по Вільнянську
Наслідки удару військ РФ по Вільнянську

На місці ворожого удару триває відновлення водопостачання, дорожнього покриття та прибирання території комунальними службами міста та приватними підприємцями.

Ракетний удар по Вільнянську

Нагадаємо, війська РФ 29 червня ввечері атакували місто Вільнянськ Запорізького району. Також Цензор.НЕТ інформував, що пошуково-рятувальні роботи у Вільнянську завершено. За даними ДСНС, загинуло 7 людей, серед них 3 дитини, 36 осіб, зокрема 9 дітей, травмовано. 30 червня у Запорізькій області оголошено днем жалоби за загиблими через ворожий удар по Вільнянську.

За даними ОВА, після удару по Вільнянську госпіталізовано 12 людей, 6 - у важкому стані.

Автор: 

обстріл (29021) Запорізька область (3706) ДСНС (5142)


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Топ коментарі
+5
Так у каждого этнического русского в генокоде заложено - алкаш, сволочь, конченая паскуда.
Потому всё русское надо выжигать дотла, что бы и следа не осталось, и взрослых, и ихних малых недоносков! У них в крови ненависть к Украине. Украина для русака - Бандеровец, украинский ребёнок - Бандеровский байстрюк, или ещё хуже, извините, цитирую скабееву: "малолетние вы**ядки..."! После этого, если на улицах, в магазинах, общественных местах будете слышать русскую речь, знайте - перед Вами не просто русак-сволочь, перед Вами этнический украинофоб и кремлёвская мразь, и если Вы минимум набьёте ему морду, а лучше дадите чем-то тяжёлым по яйцам, то за это Вам респект и благодарность от всех настоящих Украинских женщин!!!
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30.06.2024 15:11
+2
Потрібно негайно відправити у відставку і віддати під суд президента і його кодло! Війна не вчора розпочалася, а ППО і ПРО країни не організовано і не забезпечено. Мало того - оборонка звернута а де і зруйнована ворогом. Армію не забезпечують і добивають новоявлені "с(т)ратеги - полководці".НЕГАЙНО у відставку і під суд.
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30.06.2024 14:18
+1
От так і живемо - в очікуванні чергової авіатривоги чи відключення електрики займаєшся заміною поламаних пластикових карнизів та виготовленням нових - з підручних матеріалів Саме з-за цього кацапня в нас і вчепилася! ВОНИ ПРОСТО БЕЗ НАС ВИЖИТЬ НЕ МОЖУТЬ!!! ІМ ПОТРІБНІ "ПАХАРІ"!!!
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30.06.2024 14:26
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Потрібно негайно відправити у відставку і віддати під суд президента і його кодло! Війна не вчора розпочалася, а ППО і ПРО країни не організовано і не забезпечено. Мало того - оборонка звернута а де і зруйнована ворогом. Армію не забезпечують і добивають новоявлені "с(т)ратеги - полководці".НЕГАЙНО у відставку і під суд.
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30.06.2024 14:18 Відповісти
А почему до сих пор не прекратили свою деятельность, и не были переориентированы на нужды обороны учебные и научные учреждения всех рангов, объекты культуры и кино, транспортная инфраструктура, связь, медицина?! Многие до сих пор считают" "... а меня это не касается, это не моя война и я к ней не имею отношения!"
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30.06.2024 15:23 Відповісти
Это теперь "частная собственность". Со всеми вытекающими...
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30.06.2024 15:29 Відповісти
Ти геть дурко з народження, чи так спека вплинула? Голову намочи, придурок.
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30.06.2024 15:32 Відповісти
От так і живемо - в очікуванні чергової авіатривоги чи відключення електрики займаєшся заміною поламаних пластикових карнизів та виготовленням нових - з підручних матеріалів Саме з-за цього кацапня в нас і вчепилася! ВОНИ ПРОСТО БЕЗ НАС ВИЖИТЬ НЕ МОЖУТЬ!!! ІМ ПОТРІБНІ "ПАХАРІ"!!!
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30.06.2024 14:26 Відповісти
Тому що вони знають що ракетної відповіді не буде, максимум прилетять беспілотники які суттєвої шкоди не нанесуть....

а треба спочатку беспілотники що орки ракети витратили а потім балістику .... тільки от балістики якої можна бити по пусковим установкам орків та аеродромах ми не маємо... Грім2 спустили в урну ...
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30.06.2024 14:32 Відповісти
Ти зубами скрипіть навчився? Я вже скриплю - три десятки років Але змінить нічого не можу (Коли працював" - пробував мінять) Потім - тільки "галочкою" у голосуванні Але "бидло" вирішило по -іншому"! А зараз СКИГЛИТЬ!!!
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30.06.2024 14:48 Відповісти
Ось вся суть рашиськоі орди, це терор проти мирного населення , вже якою кінченою паскудою треба бути що б свідоми вбивати мирних громадян в тому числі дітей ? будь проклята навіки фашиська росія і так званий народ цього терористичного утворення під назвою рф.
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30.06.2024 14:42 Відповісти
Так у каждого этнического русского в генокоде заложено - алкаш, сволочь, конченая паскуда.
Потому всё русское надо выжигать дотла, что бы и следа не осталось, и взрослых, и ихних малых недоносков! У них в крови ненависть к Украине. Украина для русака - Бандеровец, украинский ребёнок - Бандеровский байстрюк, или ещё хуже, извините, цитирую скабееву: "малолетние вы**ядки..."! После этого, если на улицах, в магазинах, общественных местах будете слышать русскую речь, знайте - перед Вами не просто русак-сволочь, перед Вами этнический украинофоб и кремлёвская мразь, и если Вы минимум набьёте ему морду, а лучше дадите чем-то тяжёлым по яйцам, то за это Вам респект и благодарность от всех настоящих Украинских женщин!!!
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30.06.2024 15:11 Відповісти
Тут значно глибше і гірше... Нинішня рф, а ще раніше московія з навколишніми землями - то не Русь, вони не мають жодного стосунку до Святої Древньої Русі ні в просторі, ні в часі. Вони ніколи до відомого указу їхнього долбанутого царя-петра - Руссю (русинами, русами, русичами) не називались. Споконвіків Руссю була Україна і наші предки - русами , русичами, русинами. Московщина украла і привласнила собі це Святе Ім"я, історію, культуру, славу, віру(церкву), мову руську. І думала що це назавжди. Але, Україна - Русь, ставши на ноги повертає собі украдену історію, славу, мову, віру, ім"я. І саме це казить москалів найбільше - Повернувши собі украдене і привласнене кацапами, Україна - Русь руйнує всі цивілізаційні основи т.з. дутого "русского міра", всю великодержавну московську ідеологію і крадену культуру і виставляє кацапів перед усім світом тупими злодюжками чужої історії і святинь і цінностей. Це для них набагато гірше за томагавки, патріоти і ф-16ті, бо москалі з таким ніколи не примиряться. Тут - або пан, або пропав. Примирення (як гундосить клоун - "завершення війни") бути не може. Кацапи ніколи не примиряться з існуваннням Істинної Русі - України, бо тоді - хто вони? Угро-фіни, згвалтовані і запліднені татарами і генетично просякнуті їхніми азійськими звірячими інстинктами! Котрі украли і привласнили чужі національні святині і цінності!
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30.06.2024 15:35 Відповісти
Пересматриваю эти ужасные фото и думаю, Вы и дальше будите слушать предостережения, не бить предоставленным вооружением по объектах рф, - аэродромах, базах скопления живой силы и техники, промышленности ВПК, или Вы дождётесь, что враг накопит силы и ринется в наступление, повторит новый план окружения Киева и захвата центра Украины!? А ЦРУ уже говорит о таких планах кремля и желании мордера за летнюю кампанию зайти со стороны Северных областей Украины и занять оборону до весны 2025 года.
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30.06.2024 15:04 Відповісти
Пока не будет АДЕКВАТНЫХ УДАРОВ ВОЗМЕЗДИЯ по русским тварям, это не прекратится.
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30.06.2024 15:27 Відповісти
 
 