Ракетний удар РФ по Вільнянську: кількість постраждалих зросла до 38, серед поранених - вагітна жінка. ФОТОрепортаж

Кількість травмованих внаслідок ворожого удару по Вільнянську Запорізької області збільшилася до 38, серед яких - 9 дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, серед поранених вагітна жінка.

12 людей, поранених внаслідок удару, перебувають у лікарнях.

Загинуло 7 людей, з них 3 дитини.

За даними рятувальників, в результаті обстрілу пошкоджено 2 багатоповерхових будинки, 7 автомобілів та 12 торгівельних приміщень.

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На місці ворожого удару триває відновлення водопостачання, дорожнього покриття та прибирання території комунальними службами міста та приватними підприємцями.

Ракетний удар по Вільнянську

Нагадаємо, війська РФ 29 червня ввечері атакували місто Вільнянськ Запорізького району. Також Цензор.НЕТ інформував, що пошуково-рятувальні роботи у Вільнянську завершено. За даними ДСНС, загинуло 7 людей, серед них 3 дитини, 36 осіб, зокрема 9 дітей, травмовано. 30 червня у Запорізькій області оголошено днем жалоби за загиблими через ворожий удар по Вільнянську.

За даними ОВА, після удару по Вільнянську госпіталізовано 12 людей, 6 - у важкому стані.