Удар РФ по Вільнянську: госпіталізовано 12 людей, 6 - у важкому стані

12 людей, поранених внаслідок удару росіян по Вільнянську Запорізької області, наразі перебувають у лікарнях. Стан шістьох з них медики оцінюють як важкий.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у госпіталізованих осколкові поранення, контузії, переломи, травматичні ампутації.

"Загальна кількість постраждалих зросла до 36. До лікарів самостійно звернулися ще кілька людей. Більшість отримали допомогу медиків і лікуються вдома. Серед поранених вагітна жінка і дев'ять дітей", - йдеться у повідомленні.

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Ракетний удар по Вільнянську

Нагадаємо, війська РФ 29 червня ввечері атакували місто Вільнянськ Запорізького району. Також Цензор.НЕТ інформував, що пошуково-рятувальні роботи у Вільнянську завершено. За даними ДСНС, загинуло 7 людей, серед них 3 дитини, 36 осіб, зокрема 9 дітей, травмовано. 30 червня у Запорізькій області оголошено днем жалоби за загиблими через ворожий удар по Вільнянську.