У Запорізькій області сьогодні день жалоби за загиблими через ворожий удар по Вільнянську

Сьогодні, 30 червня у Запорізькій області день жалоби за загиблими через ворожий удар по Вільнянську.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що росіяни поцілили по місту ракетами. Вбили 7 людей. Із них троє дітей. Поранили 31 людину, із них 8 дітей.

"Невимовний біль. Співчуття сімʼям загиблих. Світ має зупинити терориста", - зауважив Федоров.

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Ракетний удар по Вільнянську

Нагадаємо, війська РФ 29 червня ввечері атакували місто Вільнянськ Запорізького району. Також Цензор.НЕТ інформував, що пошуково-рятувальні роботи у Вільнянську завершено. За даними ДСНС, загинуло 7 людей, серед них 2 дитини, 31 особу, зокрема 8 дітей, травмовано.