В Запорожской области сегодня день траура по погибшим из-за вражеского удара по Вольнянску

Сегодня, 30 июня в Запорожской области день траура по погибшим из-за вражеского удара по Вольнянску.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что россияне попали по городу ракетами. Убили 7 человек. Из них трое детей. Ранили 31 человека, из них 8 детей.

"Неописуемая боль. Соболезнования семьям погибших. Мир должен остановить террориста", - отметил Федоров.

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Ракетный удар по Вольнянску

Напомним, войска РФ 29 июня вечером атаковали город Вольнянск Запорожского района. Также Цензор.НЕТ информировал, что поисково-спасательные работы в Вольнянске завершены. По данным ГСЧС, погибло 7 человек, среди них 2 ребенка, 31 человек, в том числе 8 детей, травмирован.