Удар РФ по Вольнянску в Запорожском районе: 7 погибших, из них двое детей, 10 ранены, поврежден объект критической инфраструктуры (обновлено)
Войска РФ в субботу вечером атаковали город Вольнянск Запорожского района. Известно о 6 погибших и 8 раненых в результате российского удара.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне атаковали город Вольнянск Запорожского района.
Предварительно, убили 6 мирных людей, ранили 8 жителей.
Поврежден объект критической инфраструктуры, магазин и жилые дома.
Оперативно помогаем пострадавшим людям. Врагу не простим!" - рассказал Федоров.
Впоследствии Федоров уточнил: "Враг убил 7 человек в Вольнянске Запорожской области. Двое погибших - дети. Количество раненых выросло до 10 человек".
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+16 Василь #582260
показать весь комментарий29.06.2024 19:46 Ссылка
+8 Ольга Ольга #588222
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+8 Oleg Zaporogec
показать весь комментарий29.06.2024 20:16 Ссылка
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Виродки московитські та їхні посіпаки , щоб ваші діти стали сиротами!
а з приводу удару так на нас напала одна з самих мілітаризованих фашисько-підарських систем на планету на хвилиночку, тож бомб і ракет для засипання України в них овердох......