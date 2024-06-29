Удар РФ по Вольнянску в Запорожском районе: 7 погибших, из них двое детей, 10 ранены, поврежден объект критической инфраструктуры (обновлено)

Войска РФ в субботу вечером атаковали город Вольнянск Запорожского района. Известно о 6 погибших и 8 раненых в результате российского удара.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне атаковали город Вольнянск Запорожского района.



Предварительно, убили 6 мирных людей, ранили 8 жителей.

Читайте также: Оккупанты ударили по Роскошному на Донетчине из РСЗО "Смерч": три человека погибли, еще четверо получили ранения, среди них 14-летний подросток

Поврежден объект критической инфраструктуры, магазин и жилые дома.



Оперативно помогаем пострадавшим людям. Врагу не простим!" - рассказал Федоров.

Впоследствии Федоров уточнил: "Враг убил 7 человек в Вольнянске Запорожской области. Двое погибших - дети. Количество раненых выросло до 10 человек".