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Удар РФ по Вольнянску в Запорожском районе: 7 погибших, из них двое детей, 10 ранены, поврежден объект критической инфраструктуры (обновлено)

Вибух

Войска РФ в субботу вечером атаковали город Вольнянск Запорожского района. Известно о 6 погибших и 8 раненых в результате российского удара.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне атаковали город Вольнянск Запорожского района.

Предварительно, убили 6 мирных людей, ранили 8 жителей.

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Поврежден объект критической инфраструктуры, магазин и жилые дома.

Оперативно помогаем пострадавшим людям. Врагу не простим!" - рассказал Федоров.

Впоследствии Федоров уточнил: "Враг убил 7 человек в Вольнянске Запорожской области. Двое погибших - дети. Количество раненых выросло до 10 человек".

Іван Федоров про удар Росії по Вільнянську

Іван Федоров про удар РФ по Вільнянську

Автор: 

жертвы (2090) Запорожская область (3172) Федоров Иван (469)


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Топ комментарии
+16
Фашистські виродки,будьте прокляті на сотні років.
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29.06.2024 19:46
+8
Боже мій, що це робиться!
Виродки московитські та їхні посіпаки , щоб ваші діти стали сиротами!
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29.06.2024 20:00
+8
Поки не буде симетричних ударів у відповідь по кацапських цивільних цілях, діла не буде. З людожерами не грають у гуманізм, це хибний шлях.
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29.06.2024 20:16
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Фашистські виродки,будьте прокляті на сотні років.
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29.06.2024 19:46 Ответить
а также грёбаный Байден который не может приструнить террориста путина. Все игры с ним играет. Игры на крови украинцев!
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29.06.2024 20:23 Ответить
так трамп взагалі каже шо буде з ним дружити а нас здастьсь
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29.06.2024 20:29 Ответить
Пока Европа дает нам по 60 миллиардов в год еще будем бороцца! А решения трампа можно банить на это есть и Конгресс и ВС.
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29.06.2024 20:33 Ответить
Европа не має ***********, технологій і тд
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29.06.2024 20:36 Ответить
Бороцца чи красти ?
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29.06.2024 20:39 Ответить
Одне іншому не заважає.
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29.06.2024 20:47 Ответить
Багато геополітичних гравців зараз грають на крові українців... не тільки путлєр і Байден
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29.06.2024 20:30 Ответить
А які договора зобовязують США і Європу нас захищати. Був же клич--НАТО нам не потрібне. А згадайте дії тарана (міністра оборони) В Європи і СШАта рашкі є свої договора і домовленості. Просто потрібно починати з себе,а тоді звинувачувати парнерів,які нам допомагають.
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29.06.2024 21:07 Ответить
Що ви хочете від 81- річного діда? Він - ширма, там інші керують
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29.06.2024 23:46 Ответить
Ширма то 95 шапіто із зєлупою на чолі
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30.06.2024 12:46 Ответить
Боже мій, що це робиться!
Виродки московитські та їхні посіпаки , щоб ваші діти стали сиротами!
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29.06.2024 20:00 Ответить
Поки влада граєтся в так звані безпекові Угоди ,рашиська орда свідомо кожен день вбиває десятки мирних громадян ,зрештою влада не українська що їм до того головне рейтиг.
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29.06.2024 20:11 Ответить
немає ніякого рейтингу і не було ... все це промивання мізків через змі
а з приводу удару так на нас напала одна з самих мілітаризованих фашисько-підарських систем на планету на хвилиночку, тож бомб і ракет для засипання України в них овердох......
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29.06.2024 20:19 Ответить
Поки не буде симетричних ударів у відповідь по кацапських цивільних цілях, діла не буде. З людожерами не грають у гуманізм, це хибний шлях.
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29.06.2024 20:16 Ответить
Тре по бункеру.
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29.06.2024 20:20 Ответить
відстрілюють людей як в тирі. і що, вечірній гундосик у відповідь. це вже блд дістало - відповідь по цивільним на параші!
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29.06.2024 20:21 Ответить
Нічого, окрім ще більшого бажання підписувати контракти на війну з Україною, це серед раша-зомбі не викличе...
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29.06.2024 20:32 Ответить
І що, мовчки ковтати? ну ось ковтаємо 3-й рік. так скоро переб'ють все до останнього будинку.
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29.06.2024 20:37 Ответить
Бити максимально по військових об'єктах, по місцях запуску ракет, шахедів, по оборонних заводах. Добиватись права наносити удари по їхніх аеродромах, місцях дислокації авіації, шукати засоби для таких ударів...Для кремлівського режиму такі удари будуть набагато болісніші, аніж чергові вибиті шибки в бєлгородській багатоповерхівці...
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29.06.2024 20:44 Ответить
добиватись лобом об стіну поки голову не розтовчеш. і не доб'єшся, бо Байден дуже боязкий. Потрібні ракети з каналізаційних труб, АЛЕ СВОЇ, з гексогену та силітри, дешеві й массові. все приграниччя параші повинно горіти й вибухати!
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29.06.2024 20:48 Ответить
В правой колонке все время постят папиломное лицо - жабуриння(тина) кароль. Прочти наоборот , будет анита лорак. Тобто бестолочь зашифровала в своем погоняле говение перед зрадницею лорачкою. А головне, те жабуриння, коли ще було жабуриннячком , й залежала вiд жюрi, чи пропустять в свiй бомонд, так було такое обиженное, таке злиденне, рыло делало , шо скромненьке(а ща на фото виляглася поросною льохою).
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29.06.2024 20:28 Ответить
У мене раніше було багато мрій, зараз залишилася одна- побачити як ця, Богом проклята мацкаляндія, палає в пекельному вогні !
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29.06.2024 20:28 Ответить
Уже тысячу раз можно было ликвидировать путина и дать Украине вооружение которое за неделю позволило бы выгнать всех оккупантов с территории Украины. Но трусливое правительство США это не делает. Бздит!
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29.06.2024 20:29 Ответить
Боюсь, що там не у страху справа... а у домовленостях і взаємній вигоді.
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29.06.2024 20:34 Ответить
Зеленський! не можеш відповісти - йди геть. Поставте Петра.
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29.06.2024 20:39 Ответить
Тобто, ви голосовать не будешь?
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29.06.2024 20:42 Ответить
тобто ні. Петра можна поставити головою ВР, а зєля хай уйобує з єрмачком та татаровим.
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29.06.2024 20:44 Ответить
Звіздец дві дитини
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29.06.2024 23:17 Ответить
 
 