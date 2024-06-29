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Новини
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Удар РФ по Вільнянську у Запорізькому районі: 7 загиблих, з них двоє дітей, 10 поранених, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури (оновлено)

Вибух

Війська РФ у суботу ввечері атакували місто Вільнянськ Запорізького району. Наразі відомо про 7 загиблих і 10 поранених внаслідок російського удару.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни атакували місто Вільнянськ Запорізького району.

Попередньо, вбили 6 мирних людей, поранили 8 мешканців.

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Пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки.

Оперативно допомагаємо постраждалим людям. Ворогу не пробачимо!" - розповів Федоров.

Згодом Федоров уточнив: "Ворог вбив 7 людей у Вільнянську Запорізької області. Двоє загиблих - діти.Кількість поранених зросла до 10 людей".

Іван Федоров про удар Росії по Вільнянську

Іван Федоров про удар РФ по Вільнянську

Автор: 

жертви (1812) Запорізька область (3706) Федоров Іван (651)


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Топ коментарі
+16
Фашистські виродки,будьте прокляті на сотні років.
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29.06.2024 19:46
+8
Боже мій, що це робиться!
Виродки московитські та їхні посіпаки , щоб ваші діти стали сиротами!
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29.06.2024 20:00
+8
Поки не буде симетричних ударів у відповідь по кацапських цивільних цілях, діла не буде. З людожерами не грають у гуманізм, це хибний шлях.
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29.06.2024 20:16
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Фашистські виродки,будьте прокляті на сотні років.
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29.06.2024 19:46 Відповісти
а также грёбаный Байден который не может приструнить террориста путина. Все игры с ним играет. Игры на крови украинцев!
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29.06.2024 20:23 Відповісти
так трамп взагалі каже шо буде з ним дружити а нас здастьсь
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29.06.2024 20:29 Відповісти
Пока Европа дает нам по 60 миллиардов в год еще будем бороцца! А решения трампа можно банить на это есть и Конгресс и ВС.
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29.06.2024 20:33 Відповісти
Европа не має ***********, технологій і тд
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29.06.2024 20:36 Відповісти
Бороцца чи красти ?
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29.06.2024 20:39 Відповісти
Одне іншому не заважає.
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29.06.2024 20:47 Відповісти
Багато геополітичних гравців зараз грають на крові українців... не тільки путлєр і Байден
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29.06.2024 20:30 Відповісти
А які договора зобовязують США і Європу нас захищати. Був же клич--НАТО нам не потрібне. А згадайте дії тарана (міністра оборони) В Європи і СШАта рашкі є свої договора і домовленості. Просто потрібно починати з себе,а тоді звинувачувати парнерів,які нам допомагають.
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29.06.2024 21:07 Відповісти
Що ви хочете від 81- річного діда? Він - ширма, там інші керують
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29.06.2024 23:46 Відповісти
Ширма то 95 шапіто із зєлупою на чолі
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30.06.2024 12:46 Відповісти
Боже мій, що це робиться!
Виродки московитські та їхні посіпаки , щоб ваші діти стали сиротами!
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29.06.2024 20:00 Відповісти
Поки влада граєтся в так звані безпекові Угоди ,рашиська орда свідомо кожен день вбиває десятки мирних громадян ,зрештою влада не українська що їм до того головне рейтиг.
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29.06.2024 20:11 Відповісти
немає ніякого рейтингу і не було ... все це промивання мізків через змі
а з приводу удару так на нас напала одна з самих мілітаризованих фашисько-підарських систем на планету на хвилиночку, тож бомб і ракет для засипання України в них овердох......
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29.06.2024 20:19 Відповісти
Поки не буде симетричних ударів у відповідь по кацапських цивільних цілях, діла не буде. З людожерами не грають у гуманізм, це хибний шлях.
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29.06.2024 20:16 Відповісти
Тре по бункеру.
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29.06.2024 20:20 Відповісти
відстрілюють людей як в тирі. і що, вечірній гундосик у відповідь. це вже блд дістало - відповідь по цивільним на параші!
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29.06.2024 20:21 Відповісти
Нічого, окрім ще більшого бажання підписувати контракти на війну з Україною, це серед раша-зомбі не викличе...
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29.06.2024 20:32 Відповісти
І що, мовчки ковтати? ну ось ковтаємо 3-й рік. так скоро переб'ють все до останнього будинку.
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29.06.2024 20:37 Відповісти
Бити максимально по військових об'єктах, по місцях запуску ракет, шахедів, по оборонних заводах. Добиватись права наносити удари по їхніх аеродромах, місцях дислокації авіації, шукати засоби для таких ударів...Для кремлівського режиму такі удари будуть набагато болісніші, аніж чергові вибиті шибки в бєлгородській багатоповерхівці...
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29.06.2024 20:44 Відповісти
добиватись лобом об стіну поки голову не розтовчеш. і не доб'єшся, бо Байден дуже боязкий. Потрібні ракети з каналізаційних труб, АЛЕ СВОЇ, з гексогену та силітри, дешеві й массові. все приграниччя параші повинно горіти й вибухати!
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29.06.2024 20:48 Відповісти
В правой колонке все время постят папиломное лицо - жабуриння(тина) кароль. Прочти наоборот , будет анита лорак. Тобто бестолочь зашифровала в своем погоняле говение перед зрадницею лорачкою. А головне, те жабуриння, коли ще було жабуриннячком , й залежала вiд жюрi, чи пропустять в свiй бомонд, так було такое обиженное, таке злиденне, рыло делало , шо скромненьке(а ща на фото виляглася поросною льохою).
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29.06.2024 20:28 Відповісти
У мене раніше було багато мрій, зараз залишилася одна- побачити як ця, Богом проклята мацкаляндія, палає в пекельному вогні !
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29.06.2024 20:28 Відповісти
Уже тысячу раз можно было ликвидировать путина и дать Украине вооружение которое за неделю позволило бы выгнать всех оккупантов с территории Украины. Но трусливое правительство США это не делает. Бздит!
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29.06.2024 20:29 Відповісти
Боюсь, що там не у страху справа... а у домовленостях і взаємній вигоді.
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29.06.2024 20:34 Відповісти
Зеленський! не можеш відповісти - йди геть. Поставте Петра.
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29.06.2024 20:39 Відповісти
Тобто, ви голосовать не будешь?
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29.06.2024 20:42 Відповісти
тобто ні. Петра можна поставити головою ВР, а зєля хай уйобує з єрмачком та татаровим.
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29.06.2024 20:44 Відповісти
Звіздец дві дитини
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29.06.2024 23:17 Відповісти
 
 