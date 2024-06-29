Удар РФ по Вільнянську у Запорізькому районі: 7 загиблих, з них двоє дітей, 10 поранених, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури (оновлено)
Війська РФ у суботу ввечері атакували місто Вільнянськ Запорізького району. Наразі відомо про 7 загиблих і 10 поранених внаслідок російського удару.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Росіяни атакували місто Вільнянськ Запорізького району.
Попередньо, вбили 6 мирних людей, поранили 8 мешканців.
Пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки.
Оперативно допомагаємо постраждалим людям. Ворогу не пробачимо!" - розповів Федоров.
Згодом Федоров уточнив: "Ворог вбив 7 людей у Вільнянську Запорізької області. Двоє загиблих - діти.Кількість поранених зросла до 10 людей".
Топ коментарі
+16 Василь #582260
показати весь коментар29.06.2024 19:46 Посилання
+8 Ольга Ольга #588222
показати весь коментар29.06.2024 20:00 Посилання
+8 Oleg Zaporogec
показати весь коментар29.06.2024 20:16 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Виродки московитські та їхні посіпаки , щоб ваші діти стали сиротами!
а з приводу удару так на нас напала одна з самих мілітаризованих фашисько-підарських систем на планету на хвилиночку, тож бомб і ракет для засипання України в них овердох......