Окупанти знову атакують Запорізьку область

Російські війська вдруге за сьогодні здійснюють атаку на Запорізьку область.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни знову атакують область. Вибух за містом. Знаходьтеся в безпечних місцях!" - написав він.

Згодом повідомили про ще один вибух.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти минулої доби атакували 7 населених пунктів Запорізької області

Нагадаємо, сьогодні вдень війська РФ атакували один із обʼєктів критичної інфраструктури у Запорізькому районі.