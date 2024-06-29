Рашисти атакували об’єкт критичної інфраструктури у Запорізькому районі, є пошкодження

Вдень 29 червня 2024 року війська РФ атакували один із обʼєктів критичної інфраструктури у Запорізькому районі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, є пошкодження. На щастя, люди не постраждали.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вдень 29 червня у Запоріжжі пролунали вибухи.