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Рашисти атакували об’єкт критичної інфраструктури у Запорізькому районі, є пошкодження

Окупанти збільшують інтенсивність обстрілів Запорізької області

Вдень 29 червня 2024 року війська РФ  атакували один із обʼєктів критичної інфраструктури у Запорізькому районі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, є пошкодження. На щастя, люди не постраждали.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вдень 29 червня у Запоріжжі пролунали вибухи.

Автор: 

обстріл (29021) Запорізька область (3706) Запоріжгаз (32)


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