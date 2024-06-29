Рашисты атаковали объект критической инфраструктуры в Запорожском районе, есть повреждения
Днем 29 июня 2024 года войска РФ атаковали один из объектов критической инфраструктуры в Запорожском районе.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, есть повреждения. К счастью, люди не пострадали.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что днем 29 июня в Запорожье прогремели взрывы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль