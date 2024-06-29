Рашисты атаковали объект критической инфраструктуры в Запорожском районе, есть повреждения

Днем 29 июня 2024 года войска РФ атаковали один из объектов критической инфраструктуры в Запорожском районе.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, есть повреждения. К счастью, люди не пострадали.

Читайте также: Оккупанты за прошедшие сутки атаковали 7 населенных пунктов Запорожской области

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что днем 29 июня в Запорожье прогремели взрывы.