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Рашисты атаковали объект критической инфраструктуры в Запорожском районе, есть повреждения

Окупанти збільшують інтенсивність обстрілів Запорізької області

Днем 29 июня 2024 года войска РФ атаковали один из объектов критической инфраструктуры в Запорожском районе.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, есть повреждения. К счастью, люди не пострадали.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что днем 29 июня в Запорожье прогремели взрывы.

Автор: 

обстрел (27672) Запорожская область (3172) Запорожгаз (1)


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