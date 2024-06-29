РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11976 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
331 0

Оккупанты за прошедшие сутки атаковали 7 населенных пунктов Запорожской области

Обстріл Запорізької області 28 червня

В течение 28 июня враг нанес 314 ударов по населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Россияне нанесли авиационный удар по Новоандреевке. Кроме того:

  • атаковали 141 БпЛА разной модификации Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку;
  • совершили 8 обстрелов из РСЗО по Новоандреевке, Малой Токмачке и Работино;
  • нанесли 164 артобстрела по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Вербового, Малой Токмачки, Малиновки, Работино и Левадного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне обстреляли Томину Балку на Херсонщине. Ранен местный житель

Автор: 

обстрел (27672) Запорожская область (3172)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 