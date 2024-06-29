Оккупанты за прошедшие сутки атаковали 7 населенных пунктов Запорожской области

В течение 28 июня враг нанес 314 ударов по населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Россияне нанесли авиационный удар по Новоандреевке. Кроме того:

атаковали 141 БпЛА разной модификации Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку;

совершили 8 обстрелов из РСЗО по Новоандреевке, Малой Токмачке и Работино;

нанесли 164 артобстрела по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Вербового, Малой Токмачки, Малиновки, Работино и Левадного.

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