Окупанти минулої доби атакували 7 населених пунктів Запорізької області
Протягом 28 червня ворог завдав 314 ударів по населених пунктах Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Росіяни завдали авіаційного удару по Новоандріївці. Крім того:
- атакували 141 БпЛА різної модифікації Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку;
- здійснили 8 обстрілів з РСЗВ по Новоандріївці, Малій Токмачці та Роботиному;
- завдали 164 артобстріли по території Гуляйполя, Новоандріївки, Вербового, Малої Токмачки, Малинівки, Роботиного та Левадного.
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