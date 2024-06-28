Росіяни минулої доби 324 рази били по населених пунктах Запорізької області

На Запоріжжі внаслідок російської атаки по Пологівському району дві особи дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Чоловіка та жінку поранено під час ворожої атаки по Пологівському району", - йдеться в повідомленні.

Ворог атакував минулої доби 8 населених пунктів. Зокрема:

завдав 8 авіаударів по Новоандріївці, Варварівці, Малій Токмачці, Левадному та Малинівці;

атакував 160 БпЛА різної модифікації Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Левадне та Малу Токмачку.

обстріляв з РСЗВ Роботине та Малу Токмачку;

завдав 150 артобстрілів по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

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