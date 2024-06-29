Россияне обстреляли Томину Балку на Херсонщине. Ранен местный житель

28 июня российские оккупанты обстреляли из артиллерии село Томина Балка Белозерской громады Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражеский обстрел попал 67-летний местный житель. Мужчина на момент атаки находился во дворе дома. У него диагностировали взрывную травму, осколочные ранения шеи и грудной клетки.

В состоянии средней тяжести пострадавшего госпитализировали в больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Вследствие

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