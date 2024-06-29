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Новости Война
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Россияне обстреляли Томину Балку на Херсонщине. Ранен местный житель

Росіяни обстріляли Херсонщину. Поранено місцевого мешканця

28 июня российские оккупанты обстреляли из артиллерии село Томина Балка Белозерской громады Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражеский обстрел попал 67-летний местный житель. Мужчина на момент атаки находился во дворе дома. У него диагностировали взрывную травму, осколочные ранения шеи и грудной клетки.

В состоянии средней тяжести пострадавшего госпитализировали в больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Вследствие

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Автор: 

обстрел (27672) Херсонская область (4859)


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