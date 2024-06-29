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Новини Війна
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Росіяни обстріляли Томину Балку на Херсонщині. Поранено місцевого мешканця

Росіяни обстріляли Херсонщину. Поранено місцевого мешканця

28 червня російські окупанти обстріляли з артилерії село Томину Балку Білозерської громади Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Під ворожий обстріл потрапив 67-річний місцевий мешканець. Чоловік на момент атаки перебував на подвір’ї. У нього діагностували вибухову травму, уламкові поранення шиї та грудної клітки.

У стані середньої тяжкості потерпілого шпиталізували до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу.

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Автор: 

обстріл (28973) Херсонська область (5847)


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