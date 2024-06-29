Росіяни обстріляли Томину Балку на Херсонщині. Поранено місцевого мешканця
28 червня російські окупанти обстріляли з артилерії село Томину Балку Білозерської громади Херсонської області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Під ворожий обстріл потрапив 67-річний місцевий мешканець. Чоловік на момент атаки перебував на подвір’ї. У нього діагностували вибухову травму, уламкові поранення шиї та грудної клітки.
У стані середньої тяжкості потерпілого шпиталізували до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль