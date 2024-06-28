Унаслідок атаки РФ на Львове на Херсонщині загинула жінка

Російські війська обстріляли село Львове Тягинської громади, загинула жінка.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, спочатку повідомлялося, що внаслідок російського обстрілу села Львове Тягинської громади постраждала 65-річна жінка. В неї діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, забій головного мозку. Лікарі оцінювали її стан як важкий.

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Пізніше повідомили, що дорогою до лікарні жінка померла.