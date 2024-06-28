Дві людини постраждали внаслідок ворожої атаки на Білозерку та Антонівку
Сьогодні, 28 червня, росіяни обстріляли Білозерку та Антонівку у Херсонській області.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, російські війська атакували Білозерку сьогодні після обіду. Унаслідок ворожих ударів пошкоджено житловий будинок та цивільний автомобіль.
Крім того, травми передпліччя та шиї дістала 45-річна жінка. Бригада "швидкої" надала їй допомогу на місці.
Також повідомляється, що до лікарні звернувся житель Антонівки, який потрапив під російський обстріл.
У 33-річного потерпілого діагностували контузію та вибухову травму. Його стан оцінюють як легкий.
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