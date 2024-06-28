Два человека пострадали в результате вражеской атаки на Белозерку и Антоновку
Сегодня, 28 июня, россияне обстреляли Белозерку и Антоновку в Херсонской области.
Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, российские войска атаковали Белозерку сегодня после обеда. В результате вражеских ударов повреждены жилой дом и гражданский автомобиль.
Кроме того, травмы предплечья и шеи получила 45-летняя женщина. Бригада "скорой" оказала ей помощь на месте.
Также сообщается, что в больницу обратился житель Антоновки, который попал под российский обстрел.
У 33-летнего пострадавшего диагностировали контузию и взрывную травму. Его состояние оценивают как легкое.
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