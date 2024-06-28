Два человека пострадали в результате вражеской атаки на Белозерку и Антоновку

Сегодня, 28 июня, россияне обстреляли Белозерку и Антоновку в Херсонской области.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, российские войска атаковали Белозерку сегодня после обеда. В результате вражеских ударов повреждены жилой дом и гражданский автомобиль.

Кроме того, травмы предплечья и шеи получила 45-летняя женщина. Бригада "скорой" оказала ей помощь на месте.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": По селу выпустили 25 артснарядов: Рашисты обстреляли Новоалександровку на Херсонщине, погибла женщина, 1 человек получил ранения. ФОТОрепортаж

Также сообщается, что в больницу обратился житель Антоновки, который попал под российский обстрел.



У 33-летнего пострадавшего диагностировали контузию и взрывную травму. Его состояние оценивают как легкое.

Читайте: В результате атаки дрона-камикадзе в Одрадокаменке погиб мужчина