По селу выпустили 25 артснарядов: Рашисты обстреляли Новоалександровку в Херсонской области, погибла женщина, 1 человек получил ранения. ФОТОрепортаж
Российские войска нанесли удар по селу Новоалександровка в Херсонской области, в результате чего погибла женщина, 1 человек получил ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, россияне из артиллерии выпустили по селу 25 снарядов, в результате чего были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, а также автомобиль пожарных.
"К сожалению, в собственном доме смертельные ранения получила 58-летняя женщина. Мои соболезнования родным и близким погибшей...
Также пострадала 70-летняя местная жительница. Ее доставили в больницу. Медики проводят обследование и оказывают помощь пострадавшей", - добавил глава области.
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Maria Moskalenko
показать весь комментарий28.06.2024 22:36 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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