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По селу выпустили 25 артснарядов: Рашисты обстреляли Новоалександровку в Херсонской области, погибла женщина, 1 человек получил ранения. ФОТОрепортаж

Российские войска нанесли удар по селу Новоалександровка в Херсонской области, в результате чего погибла женщина, 1 человек получил ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне из артиллерии выпустили по селу 25 снарядов, в результате чего были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, а также автомобиль пожарных.

"К сожалению, в собственном доме смертельные ранения получила 58-летняя женщина. Мои соболезнования родным и близким погибшей...

Также пострадала 70-летняя местная жительница. Ее доставили в больницу. Медики проводят обследование и оказывают помощь пострадавшей", - добавил глава области.

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Росіяни вдарили по Новоолександрівці на Херсонщині, загинула жінка, поранено пенсіонерку
Росіяни вдарили по Новоолександрівці на Херсонщині, загинула жінка, поранено пенсіонерку
Росіяни вдарили по Новоолександрівці на Херсонщині, загинула жінка, поранено пенсіонерку

Автор: 

обстрел (27672) Херсонская область (4859)


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З якого часу українців вважають особами, а не людьми???
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28.06.2024 22:36 Ответить
 
 