По селу выпустили 25 артснарядов: Рашисты обстреляли Новоалександровку в Херсонской области, погибла женщина, 1 человек получил ранения. ФОТОрепортаж

Российские войска нанесли удар по селу Новоалександровка в Херсонской области, в результате чего погибла женщина, 1 человек получил ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне из артиллерии выпустили по селу 25 снарядов, в результате чего были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, а также автомобиль пожарных.

"К сожалению, в собственном доме смертельные ранения получила 58-летняя женщина. Мои соболезнования родным и близким погибшей...



Также пострадала 70-летняя местная жительница. Ее доставили в больницу. Медики проводят обследование и оказывают помощь пострадавшей", - добавил глава области.

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