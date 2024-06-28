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Новини Фото Війна
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По селу випустили 25 артснарядів: Рашисти обстріляли Новоолександрівку на Херсонщині, загинула жінка, 1 особу поранено. ФОТОрепортаж

Російські війська завдали удару по селу Новоолександрівка на Херсонщині, внаслідок чого загинула жінка, 1 особа дістала поранення.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни з артилерії випустили по селу 25 снарядів, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, а також автівку вогнеборців.

"На жаль, у власній оселі смертельні поранення отримала 58-річна жінка. Мої співчуття рідним та близьким загиблої…

Також постраждала 70-річна місцева жителька. Її доставили до лікарні. Медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілій", - додав очільник області.

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Росіяни вдарили по Новоолександрівці на Херсонщині, загинула жінка, поранено пенсіонерку
Росіяни вдарили по Новоолександрівці на Херсонщині, загинула жінка, поранено пенсіонерку
Росіяни вдарили по Новоолександрівці на Херсонщині, загинула жінка, поранено пенсіонерку

Автор: 

обстріл (28973) Херсонська область (5847)


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З якого часу українців вважають особами, а не людьми???
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28.06.2024 22:36 Відповісти
 
 