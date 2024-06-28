По селу випустили 25 артснарядів: Рашисти обстріляли Новоолександрівку на Херсонщині, загинула жінка, 1 особу поранено. ФОТОрепортаж

Російські війська завдали удару по селу Новоолександрівка на Херсонщині, внаслідок чого загинула жінка, 1 особа дістала поранення.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни з артилерії випустили по селу 25 снарядів, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, а також автівку вогнеборців.

"На жаль, у власній оселі смертельні поранення отримала 58-річна жінка. Мої співчуття рідним та близьким загиблої…



Також постраждала 70-річна місцева жителька. Її доставили до лікарні. Медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілій", - додав очільник області.

Читайте: Унаслідок атаки дрона-камікадзе в Одрадокам’янці загинув чоловік





