По селу випустили 25 артснарядів: Рашисти обстріляли Новоолександрівку на Херсонщині, загинула жінка, 1 особу поранено. ФОТОрепортаж
Російські війська завдали удару по селу Новоолександрівка на Херсонщині, внаслідок чого загинула жінка, 1 особа дістала поранення.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, росіяни з артилерії випустили по селу 25 снарядів, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, а також автівку вогнеборців.
"На жаль, у власній оселі смертельні поранення отримала 58-річна жінка. Мої співчуття рідним та близьким загиблої…
Також постраждала 70-річна місцева жителька. Її доставили до лікарні. Медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілій", - додав очільник області.
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Maria Moskalenko
показати весь коментар28.06.2024 22:36 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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