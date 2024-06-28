УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10205 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
433 0

Унаслідок атаки дрона-камікадзе в Одрадокам’янці загинув чоловік

Обстріл Херсонщини

Сьогодні вранці росіяни атакували Одрадокамʼянку на Херсонщині дроном-камікадзе, унаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Так, через російський удар по Одрадокамʼянці загинув місцевий житель. Зранку окупанти атакували населений пункт з безпілотника.

Як зазначається, внаслідок влучання дрона-камікадзе 50-річний чоловік зазнав травм, несумісних із життям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вранці обстріляли село Новокаїри на Херсонщині: поранено 2 людей

Автор: 

обстріл (28973) Херсонська область (5847)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 