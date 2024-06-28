Унаслідок атаки дрона-камікадзе в Одрадокам’янці загинув чоловік
Сьогодні вранці росіяни атакували Одрадокамʼянку на Херсонщині дроном-камікадзе, унаслідок чого загинув чоловік.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Так, через російський удар по Одрадокамʼянці загинув місцевий житель. Зранку окупанти атакували населений пункт з безпілотника.
Як зазначається, внаслідок влучання дрона-камікадзе 50-річний чоловік зазнав травм, несумісних із життям.
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