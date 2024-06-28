В результате атаки дрона-камикадзе в Одрадокаменке погиб мужчина
Сегодня утром россияне атаковали Одрадокаменку на Херсонщине дроном-камикадзе, в результате чего погиб мужчина.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Так, из-за российского удара по Одрадокаменке погиб местный житель. Утром оккупанты атаковали населенный пункт с беспилотника.
Как отмечается, в результате попадания дрона-камикадзе 50-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
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