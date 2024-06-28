Вследствие атаки РФ на Львово на Херсонщине погибла женщина
Российские войска обстреляли село Львово Тягинской громады, погибла женщина.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, сначала сообщалось, что в результате российского обстрела села Львово Тягинской громады пострадала 65-летняя женщина. У нее диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, ушиб головного мозга. Врачи оценивали ее состояние как тяжелое.
Позже сообщили, что по дороге в больницу женщина умерла.
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