В Запорожье раздались взрывы
Днем 29 июня в Запорожье прогремели взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденты "Суспільного".
Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
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показать весь комментарий29.06.2024 14:52 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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