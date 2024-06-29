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В Запорожье раздались взрывы

іскандер,балістика

Днем 29 июня в Запорожье прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденты "Суспільного".

Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

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Автор: 

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29.06.2024 14:52 Ответить
 
 