В Запорожье раздались взрывы

Днем 29 июня в Запорожье прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденты "Суспільного".

Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

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