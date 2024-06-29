У Запоріжжі пролунали вибухи
Вдень 29 червня у Запоріжжі пролунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденти "Суспільного".
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
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показати весь коментар29.06.2024 14:52 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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