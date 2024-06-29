Вдень 29 червня у Запоріжжі пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденти "Суспільного".

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

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