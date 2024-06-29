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У Запоріжжі пролунали вибухи

іскандер,балістика

Вдень 29 червня у Запоріжжі пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденти "Суспільного".

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу  застосування балістичного озброєння зі сходу.

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Автор: 

вибух (4507) Запоріжжя (2290)


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29.06.2024 14:52 Відповісти
 
 