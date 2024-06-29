Оккупанты снова атакуют Запорожскую область

Российские войска второй раз за сегодня осуществляют атаку на Запорожскую область.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне снова атакуют область. Взрыв за городом. Находитесь в безопасных местах!" - написал он.

Впоследствии сообщили о еще одном взрыве.

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Напомним, сегодня днем войска РФ атаковали один из объектов критической инфраструктуры в Запорожском районе.